Станет ли «золотое дно» триггером весенних протестов?

Новый фильм известного телеграм-канала Степана Путило «Лукашенко. Золотое дно», по задумке авторов, должен стать триггером активизации протестов весной. Сыграет ли фильм большую роль в протестном движении в Беларуси? Что об этом думают эксперты?

Фильм – игра на эмоции

Политолог Игорь Тышкевич. Фильм, по мнению эксперта , достаточно качественный, он уступает по силе фильмам Павла Шеремета, но масштаб авторов разный.

Политолог говорит, что в сюжете идет упор на эмоции, показ роскоши и переход к другим темам (женщины, сын и так далее), рассчитанный на традиционное общество.

По мнению Тышкевича, в стране «публичная политика строится по силовому сценарию, но без логики». Насилие без логики, если сравнивать с августом 2020, может стать триггером роста протестной активности.

Задача фильма – стимулировать протесты. Эффект будет, но вряд ли он породит мощную волну, сметающую власть.

Ядро протестных настроений и так осталось не тронутым. Поскольку ядро – городской средний класс, тут лучше бы зашли цифры и документы, а не эмоции. То есть, на данную группу влияние ограниченно (она и так разозлена).

«Влияние на «болото» и саппортеров Лукашенко? Сомнительно. Значительная часть информации так или иначе уже была в публичном пространстве. Поэтому первая волна негатива «вот оно что» будет, но она гасится пропагандой – мол «об этом говорили и не доказали.

Расчет на психологическую яму самого Лукашенко. Вот тут единственное, где фильм может сыграть. Если <он> начнет рвать и метать, возможна резкая реакция. Но, учитывая, что предыдущие пики насилия были достаточно высокими, для массовой мобилизации на теме солидарности нужны действительно неординарные (для сегодняшнего положения) действия по усилению репрессий», - говорит эксперт.

По его мнению, в 2021 году будут два окна возможностей для оппонентов Лукашенко. Но оба они останутся возможностями, если играть только на эмоциях. Белорусское государство имеет проблемы с выполнением базовых функций государства. Поэтому бонусы в политической борьбе получит тот, кто предложит новый взгляд на систему. То есть контуры новой государственной конструкции.

А игра на эмоциях уже не сработает. Максимум – это выход людей в надежде на неадекватность власти и на то «как карта ляжет». Это не про «новую Беларусь». «Победит тот, кто кроме мобилизации предлагает видение. А фильм – это игра на эмоции. Увы», - считает Игорь Тышкевич.

Взрыва эмоций не видно. Но точку ставить рано

Международный обозреватель Павлюк Быковский (для БДГ). Строго говоря, фильм Степана Путило «Золотое дно» не является журналистским расследованием – это 1,5 часа компиляции уже известных материалов, в то время как расследование предполагает вскрытие тайны – того, что пытаются скрыть от общества. Авторы используют манипуляционные приемы, например, домыслы выдают за факты, делают личные и при этом оскорбительные выпады против Александра Лукашенко.

В то же время фильм является смелым высказыванием, его уже посмотрели более 1 млн человек на YouTube, а значит он представляет интерес для общества. Он уже имеет резонанс.

Не думаю, что фильм сообщает что-то новое для тех, кто интересовался политикой в Беларуси до 2020 года – о роскоши двора Александра Лукашенко (хоть это и относительное понятие) независимые СМИ писали все время.

Но в 2020 году белорусское общество проснулось и появились люди, которые до сих пор не задумывались об убранстве Дворца независимости, самолетах и автомобилях главы государства. Но может это необходимый атрибут статуса президента?

Индекс Джини, который указывает на расслоение общества, для Беларуси не очень высокий – у нас практически отсутствует феномен демонстративного потребления (conspicuous consumption) – про коттеджные поселки белорусской элиты наслышаны, но это не дворцы российских нуворишей, а просто добротные дома, в которых не сыщется золотых батонов, как в бывшей резиденции Виктора Януковича «Межигорье» или акводискотеки и комнаты грязи в дворцовом комплексе в Геленджике, от которых открещивается Владимир Путин.

В этом плане позолоченный гипс и сантехника в государственной резиденции и государственном же самолете – это вопросы из категории вкуса и этики, рациональности распоряжения бюджетными деньгами, о которых можно спорить, но которые не шокируют.

Авторы фильма с помощью искусственной драматизации, целого ряда манипуляционных приемов пытаются спровоцировать взрыв эмоций. Но его я собственно и не вижу.

Некоторые противники Лукашенко радуются уколам в его адрес так же, как в свое время радовались показу на НТВ пропагандистского фильма с личными выпадами против Лукашенко «Крестный батька». Будет ли это триггером для уличных протестов? Сомневаюсь, скорее это будет на некоторое время темой для кухонных разговоров.

Уличные протесты в значительной степени зависели от самоорганизации людей в дворовых чатах, однако в последнее время репрессии коснулись именно их администраторов, что привело к закрытию одних чатов и большей осторожности других.

Впрочем, зачистка не тотальная и возникают новые центры самоорганизации, поэтому точку ставить рано.

Напомним, 8 марта был опубликован фильм Степана Путило об Александра Лукашенко. Он набрал за 15 часов более 2 млн просмотров, 140 тысяч лайков и более 4 тысяч дизлайков.

(Обновляется)

Фото: ТАСС/EPA/STR