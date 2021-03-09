ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно водолазы уже больше месяца ищут пропавшего мужчину

09.03.2021 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Больше месяца специалисты гродненского ОСВОД занимаются поиском пропавшего мужчины, который, предположительно, Гродно ищут тело человека, прыгнувшего вчера с моста в Неман. А был ли он вообще?">бросился с моста в Неман на улице Поповича. Об этом сообщает «Вечерний Гродно».


Пока гродненец числится пропавшим без вести. Последний раз на связь он выходил 20 января. Водолазы ОСВОД, если позволяет погода, продолжают поиски мужчины, осматривая русло Немана. Сейчас поисковые работы идут в районе Зарицы и Пальницы.

Тем временем на водоемах области держится лед. Местами толщина составляет до 25 сантиметров, а, например, на Юбилейном — 12−18 сантиметров. Спасатели просят рыбаков быть осторожными во время оттепели.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока гродненец числится пропавшим без вести.
 
Новости дня
Новости общества
 
Станет ли «золотое дно» триггером весенних протестов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by