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В Гродно водолазы уже больше месяца ищут пропавшего мужчину
09.03.2021 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Больше месяца специалисты гродненского ОСВОД занимаются поиском пропавшего мужчины, который, предположительно, Гродно ищут тело человека, прыгнувшего вчера с моста в Неман. А был ли он вообще?">бросился с моста в Неман на улице Поповича. Об этом
Пока гродненец числится пропавшим без вести. Последний раз на связь он выходил 20 января. Водолазы ОСВОД, если позволяет погода, продолжают поиски мужчины, осматривая русло Немана. Сейчас поисковые работы идут в районе Зарицы и Пальницы.
Тем временем на водоемах области держится лед. Местами толщина составляет до 25 сантиметров, а, например, на Юбилейном — 12−18 сантиметров. Спасатели просят рыбаков быть осторожными во время оттепели.
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Пока гродненец числится пропавшим без вести.
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