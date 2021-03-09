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В Беларуси к выходным станет теплее
09.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОттепель вернется в Беларуси ближе к выходным - как раз к концу Масленичной недели, которая символизирует прощание с зимой и начало весны. А пока март напоминает, у нас он по климатическим показателям относится все ж к зимнему месяцу. В ближайшие дни - морозная без осадков погода. Ночью до минус 12, местами подморозит до 17. Днем термометры покажут от 5 градусов мороза до 5 тепла.
В выходные по всей стране синоптики прогнозируют оттепель, до 7 со знаком плюс и кратковременные осадки.
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Оттепель вернется в Беларуси ближе к выходным - как раз к концу Масленичной недели, которая символизирует прощание с зимой и начало весны. А пока март напоминает, у...
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