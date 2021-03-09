Мужчина получил срок и штраф за мошенничество с продажей квартир в Новой Боровой

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суде стало известно, что с мая 2019 года по январь 2020 года обвиняемый под предлогом решения вопроса о строительстве квартиры в жилом комплексе «Новая Боровая» по цене ниже установленной застройщиком предложил передать ему деньги якобы для дачи взятки должностному лицу строительной организации, сообщает ведомство. Таким образом он завладел мошенническим путем чужим имуществом на 66,9 тысячи рублей. Отмечается, что мужчина ранее судим.

Суд на основании ч.5 ст. 16 («Соучастие в преступлении») и ч.3 ст. 431 («Дача взятки»), ч.4 ст. 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса Беларуси назначил наказание — 9 лет колонии строго режима со штрафом в размере 400 базовых величин (11 600 рублей).

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.