ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дополнительные зоны отдыха обустроят в Минске

09.03.2021 15:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил за лето обустроить зоны отдыха в каждом районе столицы, сообщает Telegram-канал "Минск. Официально".

Минский градоначальник провел во вторник оперативное совещание и поручил за предстоящее лето обустроить зоны отдыха на недостаточно благоустроенных озелененных территориях в каждом районе столицы.

По итогам этой работы предлагается провести конкурс на лучшее благоустройство территорий среди районов города.

© Sputnik / Александр Кряжев
Кухарев: в Минске уже нет перспективных территорий для строительства жилья

Также Кухарев потребовал от городских служб активнее работать на весеннем месячнике по уборке и озеленению Минска, который стартовал 1 марта.

Ранее председатель Мингорисполкома подчеркивал, что это касается не только коммунальщиков, но также предприятий и организаций столицы. Им предстоит убрать как на своих, так и на закрепленных территориях.

Кроме того, главам минских администраций поручено взять наведение порядка на контроль.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди районов белорусской столицы планируется провести конкурс на лучшее благоустройство территорий.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно водолазы уже больше месяца ищут пропавшего мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by