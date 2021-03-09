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Дополнительные зоны отдыха обустроят в Минске
09.03.2021 15:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил за лето обустроить зоны отдыха в каждом районе столицы, сообщает Telegram-канал "Минск. Официально".
Минский градоначальник провел во вторник оперативное совещание и поручил за предстоящее лето обустроить зоны отдыха на недостаточно благоустроенных озелененных территориях в каждом районе столицы.
По итогам этой работы предлагается провести конкурс на лучшее благоустройство территорий среди районов города.
© Sputnik / Александр Кряжев
Также Кухарев потребовал от городских служб активнее работать на весеннем месячнике по уборке и озеленению Минска, который
Ранее председатель Мингорисполкома подчеркивал, что это касается не только коммунальщиков, но также предприятий и организаций столицы. Им предстоит убрать как на своих, так и на закрепленных территориях.
Кроме того, главам минских администраций поручено взять наведение порядка на контроль.
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Среди районов белорусской столицы планируется провести конкурс на лучшее благоустройство территорий.
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