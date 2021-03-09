Дополнительные зоны отдыха обустроят в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил за лето обустроить зоны отдыха в каждом районе столицы, сообщает Telegram-канал "Минск. Официально".

Минский градоначальник провел во вторник оперативное совещание и поручил за предстоящее лето обустроить зоны отдыха на недостаточно благоустроенных озелененных территориях в каждом районе столицы.

По итогам этой работы предлагается провести конкурс на лучшее благоустройство территорий среди районов города.

Также Кухарев потребовал от городских служб активнее работать на весеннем месячнике по уборке и озеленению Минска, который стартовал 1 марта .

Ранее председатель Мингорисполкома подчеркивал, что это касается не только коммунальщиков, но также предприятий и организаций столицы. Им предстоит убрать как на своих, так и на закрепленных территориях.

Кроме того, главам минских администраций поручено взять наведение порядка на контроль.