«Писал сокамерникам на бумаге смски». Политзаключенный - про полгода на Володарке и встречу с маленьким сыном

Источник материала: Tut.by

Левон Халатрян провел в СИЗО на Володарского шесть месяцев. Его задержали 11 августа на выходе из дома, бросили в машину с оперативниками, избили и обвинили сначала в массовых беспорядках, а потом изменили статью на более легкую. В конце февраля он вышел на свободу в зале суда — ему дали два года «химии», и пока приговор не вступил в силу, он может быть дома. В интервью TUT.BY Левон рассказал, не жалеет ли о том, что присоединился к команде Бабарико, как проходят будни в СИЗО и как его встретил маленький сын.



Левон Халатрян

Мы встречаемся дома у Левона Халатряна. С утра он уже успел съездить в суд: Антону Беленскому, тоже волонтеру штаба Бабарико, вынесли приговор — полтора года «химии», впервые за последние шесть месяцев друзья смогли обняться.

Левона Халатряна задержали 11 августа 2020 года, он был избит. Сначала его обвинили по статье 293 части 2 УК (Массовые беспорядки), но в декабре обвинение переквалифицировали на часть 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Согласно обвинению, Халатрян принял активное участие в групповых действиях в ночь с 9 на 10 августа, которые повлекли грубое нарушение общественного порядка, а именно: публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги по улицам Богдановича — Машерова и Куйбышева — Машерова в Минске, перекрывал движение транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладони. Якобы эти действия нанесли ущерб «Минсктрансу». В обвинении звучала сумма ущерба — 115 тысяч рублей, однако потом в суде обсуждали 6126 рублей (гражданский иск по делу вынесен в отдельное производство). Левон своей вины не признает. Утверждает, что не делал ничего противоправного, а 11 августа его грубо задержали сотрудники ГУБОП. По его словам, в митингах он не участвовал и уверен, что обвинение связано с его участием в инициативной группе Виктора Бабарико. Раньше Халатрян не привлекался к уголовной ответственности, правозащитники признали его политзаключенным.

«Люди лежали на земле, на них орали, их били»

— Расскажите, как вы присоединились к команде Бабарико? Понимали ли вы тогда, что можете оказаться за решеткой?

— В мае 2020 года Виктор Дмитриевич написал в соцсетях, что будет участвовать в выборах, — вспоминает Левон. — Мне позвонила Маша Колесникова, она тогда руководила пространством OK16, где работал и я, сказала, что будут набирать команду и спросила, интересно ли мне и другим ребятам. Через пять минут мы уже были в штабе. Мы поверили в Бабарико и в то, что наша страна может стать лучше. Думал ли я, что это закончится такими масштабными репрессиями? Нет, я предполагал, что могут быть административные аресты и точечные уголовные дела с целью устрашения. Был опыт 2010 года, было «дело Белого легиона», так что многие, даже сидя в изоляторе, думали, что уровень преследования будет примерно такой же.

У меня был заключен договор с адвокатом, у меня был пакет со сменным бельем, зубной щеткой и пастой. Следователь потом спрашивал у меня: «Если вы невиновны, почему у вас заключен договор с адвокатом и собраны вещи?» А я просто хотел хотя бы немного чувствовать себя защищенным.

— Как вас задерживали?

— 11 августа я вышел из квартиры, на углу соседнего дома остановилась легковая машина, выскочили сотрудники ГУБОПиК, как стало ясно позже, и увезли меня. В кабинете приказали стать лицом к стене, кричали на меня, я спокойно попросил вызвать моего адвоката. В ответ последовало абсолютно немотивированное насилие, раза четыре меня ударили, на голове потом осталась ссадина и синяки на теле. У меня спрашивали пароль от телефона и я в итоге его назвал, потому что иначе, это потом подтверждали другие задержанные, можно было получить более серьезные увечья. А у меня на телефоне ничего запрещенного и не было.



Левон Халатрян в суде Фото: телеграм-канал «Виктор Бабарико — официальный канал»

После ГУБОП меня привезли в Следственный комитет, взяли отпечатки пальцев и увезли в ИВС на Окрестина. Там все еще находились задержанные в первые дни протестов. Во дворике все выглядело жутко. Люди лежали на земле, на них орали, их били. Больше всего мне запомнился парень, ноги которого торчали из-за угла, и тряслись, как в приступе эпилепсии. А рядом местные врачи стояли и курили. «Что вообще происходит?» — не мог понять я. Меня привезли на легковой машине, не как остальных ребят, я избежал избиения, меня практически сразу подняли в камеру.

На третьи сутки пришел адвокат со следователем, я отказался давать показания. Вскоре истек 72-часовой срок содержания под стражей, мне принесли постановление следователя об освобождении. И предложили проехать в Следственный комитет, где мне выпишут направление на медицинскую экспертизу — снять побои. Казалось, что уже все хорошо, на улицах стояли женщины с цветами. Я ничего не подозревал и согласился поехать в СК. Там просидел в кабинете несколько часов и уже не вышел, следователь вынес постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу и меня увезли на Володарку, где я пробыл полгода.

«У осужденных в колонии условия лучше, чем в СИЗО»

— Говорят, Володарка сейчас сильно переполнена, в том числе политзаключенными. В каких условиях там содержат людей?

— Камеры, где я был, большую часть времени были заполнены полностью, первая была на 13 мест, вторая на 18, это не предел, слышал, бывают камеры на 20 и более человек. Свои нары были у каждого, хотя раньше, говорят, на Володарке часто обвиняемые делили их между собой. Я был первым «политическим» в камере, потом нас стало двое, потом — трое, максимум доходило до шести «политических» в одной камере. Я был в корпусе, который называют Шанхай, потому что люди там действительно сидят плотно. Вторая проблема — курение. В некоторых камерах есть вентиляция, но ее редко включают. Если вентиляции нет, а кто-то курит, вся камера моментально заполняется дымом, который не сразу рассасывается. Среди «политических» многие не курят, ребята по другим статьям в большинстве своем курят и для них это святое, кусочек свободы, который у них не забрали. Так что договориться, чтобы люди не курили, просто невозможно. Каждая камера — отдельный мир, где вводят свои правила. У нас была договоренность, что одновременно курят не больше двух человек. Находясь там, боишься на что-то жаловаться, потому что у них всегда есть вариант перевести тебя туда, где будет хуже.





— Как обстоит дело с питанием?

— Есть еда положняковая (то, что дают в СИЗО. — Прим. TUT.BY), а есть то, что передали родные. В совокупности можно довольно неплохо питаться. Я часто отказывался от тюремной еды, потому что жена каждую неделю передачи носила, продуктов было достаточно. Люди в камере начинают «семейничать» — объединяться продуктами, делятся друг с другом. Если человеку по какой-то причине передачи не поступают, с ним, как правило, поделятся. Контингент в камере такой: «политические» и «наркоманы», ну и пару человек по другим статьям. За наркотики сидят совсем молодые ребята — 18−22 лет, в основном «закладчики», большинство по ч.3 ст. 328 УК — сроки большие (от 8 до 15 лет лишения свободы. — Прим. TUT.BY). Некоторые признаются, что да, действительно распространяли, но есть и такие, которые попались на приманку силовиков — устроились в фейковый магазин, подняли пакетик с сахаром — все, покушение на преступление, а срок такой же грозит, как человеку, у которого нашли килограмм амфетамина.

— Какое отношение у сотрудников СИЗО и обвиняемых по другим статьям к политзаключенным?

— Когда меня задерживали, сразу сказали: «Вы преступили красную черту, поэтому в отношении вас закон не действует». Но в самом СИЗО отношение ровное. В августе сотрудники еще иногда говорили: «Ребята, мы все понимаем, но ничего не можем сделать». По мере утихания протестов эти разговоры прекратились, сотрудники старались вообще нам ничего не говорить. Если говорить про отношение к обвиняемым в целом, то у меня сложилось впечатление, что сотрудникам просто плевать. Им сказали так делать, и они делают. Эта система построена давно. Я читаю Солженицына и вижу идентичные моменты, просто менее жесткие. Но советское наследие осталось. Система выстроена на унижении, но ты к этому привыкаешь и в какой-то момент тебе это начинает казаться нормальным, ты подстраиваешься, что в камере тесно, что ночью не выключают свет, что в некоторых камерах не огражден туалет. Администрации это удобно, они не хотят ничего менять, условно: вот у вас есть туалет, можете курить, а свет на ночь мы оставляем, чтобы в любой момент смотреть, что здесь происходит. «Нам так удобно, а как вам — все равно». Они не думают о человеке, отсутствует эмпатия и гуманизм.

В этот момент в разговор вступает супруга Левона Яна:

— Меня больше всего возмущало, что в таких условиях содержатся люди, вина которых в суде еще не доказана. Как я думала? Что они ходят в столовую, что там есть прогулочный дворик с деревьями и баскетбольной площадкой, ну, как в кино. А потом узнала, что это просто тюрьма. Люди сидят в клетке, прогулочный дворик — такая же клетка. То есть у нас крытая тюрьма и СИЗО практически одно и тоже. По факту у осужденных в колонии условия лучше, чем у тех, кто еще не осужден и находится в изоляторе. Что за прикол? При этом день в СИЗО равен дню в колонии.

«Я посижу, главное, чтобы все изменилось к лучшему»

— Вы понимали, что происходит за стенами Володарки?

— Я думаю, что основные вещи мы знали, но мы не могли прочувствовать атмосферу, — продолжает Левон. — Володарка находится в центре Минска, поэтому мы хорошо слышали, как проходили акции протеста. Плохие новости, вся эта дичь, до нас тоже доходила — кому адвокат скажет, кому в письме напишут. И это странное чувство: там я понимал, что происходит дичь, но как-то спокойно воспринимал это. А когда вышел на свободу, сразу начал чувствовать страх, что снова могу туда попасть. В СИЗО страх такой — сколько мне дадут, сколько мне еще сидеть, но ты уже внутри ситуации и нет ощущения, что станет хуже, ну, поедешь на лагерь, так там даже лучше. А на свободе есть вариант, что скажешь что-то не то, и тебя отправят назад, это самый стрессовый момент.



Левон встречает на свободе Антона Беленского

Конечно, мы знали, сидя в изоляторе, что протесты утихают. И это вызывало двоякое чувство. Рассуждал: если все закончится, Лукашенко успокоится, и всех выпустит, как обычно. Это было в момент слабости, потому что тупо хотелось домой, и я думал: «Боже, зря все это, давайте закончим». Но это бывало редко. Всем понятно: люди не могут вечно выходить не протест. Но также понятно, что люди уже не забудут то, что случилось. Я думаю, это как раз власть перешла красную черту, и как раньше, уже не будет. И мы когда с ребятами это обсуждали, приходили к выводу: «Ладно, я посижу». В СИЗО периодически приезжают люди из лагерей, рассказывают, что в принципе там можно жить. И ты понимаешь: плохо быть за решеткой, но не смертельно, выживем. Многие политзаключенные продолжают исповедовать такую философию: я посижу, главное, чтобы все изменилось к лучшему.

— Расскажите про тюремную переписку. Ваше фото с письмами облетело соцсети.

— Я получил около 600 писем, спасибо большое всем за поддержку. Знаю, что не все письма мне дошли, но я старался ответить каждому, сейчас вот встречаюсь с людьми, которые мне писали, благодарю всех. Вообще в СИЗО никогда не знаешь, когда именно принесут письма, поэтому ждешь весь день. Это основной источник связи со свободой.



Левон забрал на свободу все письма, которые ему передали в СИЗО Фото: из соцсетей

На прогулке ты ни с кем не встречаешься. Прогулочный дворик по размеру примерно такой же, как камера, и выходят туда тем же составом, на час, максимум — на два. В коридорах люди пересекаются редко, если кого-то ведут параллельно, остальные стоят лицом к стене, ждут, но все равно оглядываются — так можно увидеть и знакомых из прошлой жизни, и тех, с кем раньше сидел. Можно встретиться на «кабинетах», например, когда на свидание приходишь. Меня же задержали одним из первых, так что я таким образом иногда узнавал, кого еще задержали.

По фильмам я ожидал, что в СИЗО будет больше принуждения, может, даже вымогательства и насилия, но по факту ничего такого не было. Да, с некоторыми людьми тебе некомфортно находиться, кто-то даже раздражает, но выбора нет: нужно примириться. Сложнее всего не с ворами и убийцами, как кажется на первый взгляд, а с ребятами, которые по пьяни залетели. Но за все время я встретил всего пару откровенно плохих людей.



Кота семья взяла в приюте. Пончик не забыл Левона, пока тот был в СИЗО

В последней камере мы много смеялись. Сотрудники даже иногда заходили к нам проверить, все ли в порядке, такой смех стоял. Там появляются локальные мемы. Я, например, писал ребятам на бумаге смски и бросал в ячейки. Там на стене висит «бар» — такая полка, где у каждого есть свой отсек. Ну и я писал всякую смешную ерунду. Ребятам этот прикол нравился, они потом даже спрашивали: «Чувак, где мои смски? Почему ничего не приходит?» Артем Савчук, помню, писал будто бы в службу поддержки: «Почему перестали приходить смс», а я ему отвечал. Так мы развлекались. Кто-то крутит чётки — из хлеба, из пластика. Четки помогают получить важный навык — остановить поток мыслей, который иногда тебя уносит в такие дали: «Все, это конец, будет расстрел…»



Четки, которые сокамерник сделал для Левона

Супруга Левона дополняет:

— Самое страшное для родных — это неизвестность. Мне все время казалось, что Лева храбрится, не хочет мне рассказывать все ужасы, которые там с ним происходят, чтобы не расстраивать. Я не верила ни ему, ни адвокату, который тоже передавал, что у него все нормально. Поверила, вот, только когда он вышел и сам мне все рассказал.

«Если выходила из дома, просила, чтобы папа, смотрел, не заберут ли меня»

— Что вы говорили сыну про папу? — спрашиваю у Яны.

— Я не говорила ему, что папа в тюрьме, хотя он об этом спрашивал, видимо, услышал мой разговор с кем-то из близких. Тем не менее, я говорила Микки, что папа вернется, когда мы победим. А он не понимал, кого нужно победить… Это сложно, ему всего три года. Я повторяла, что папа его любит, что он не хотел уезжать и что если бы мог, никуда бы от нас не уехал.





— Я хотел хоть как-то поддерживать связь с сыном, — продолжает Левон. — И подумал, мало отправлять просто рисунки, надо попытаться сделать интерактив, чтобы он мог хотя бы разочек поиграть. Ну и для меня придумать «игрушку» — это была возможность отвлечься и погрузиться в другие мысли. Но вот что странно: в изоляции ты начинаешь отвыкать от ребенка, замыливается его образ. От жены я письма хотя бы получал, то есть мог читать ее мысли, плюс два раза на свидании видел, а с ребенком я не встречался вообще, никакого контакта, кроме фотографий, по которым я не мог понять, как он говорит и как меняется. В какой-то момент появилось неприятное чувство, что я отвыкаю от сына. И когда мы уже встретились, я думал, будет, как в кино, но все прошло достаточно ровно.

— Я ведь все время ему говорила: «Папа-папа-папа, скоро он приедет». И мне казалось, что он, как в фильмах, бросится Леве на шею, будет кричать от радости, — дополняет Яна. — Но по факту он очень осторожно к нему подходил, как будто привыкал потихонечку.

— Можно было, конечно, запариться по этому поводу, потому что я тоже представлял себе все иначе, но я подумал, что это нормально, я чувствовал то же самое, поэтому конечно, не стал причитать, мол, Микки, Микки, это же я, твой папа, чего же ты не бросаешься ко мне, — говорит Левон.



Друзья встречают Левона после суда Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико

— И я со своей стороны скажу. Я очень ждала, когда Левон вернется, и вот он дома, а я банально отвыкла от него, я уже привыкла быть одна, а сейчас нужно привыкать друг к другу, первая неделя была очень стрессовая.

— Говорят, пережить такое для семьи даже сложнее, чем для самого задержанного.

— Первое время я была у родителей, в другом городе. Месяц точно боялась находится одна, — говорит Яна. — Если выходила из дома, просила, чтобы папа, например, смотрел из окна, не заберут ли меня, потому что мы не знали, чего ожидать. Да, это был большой стресс, но в целом мы справились на отлично.

— Левон, как проходит сейчас ваша жизнь? Вам все-таки вынесли обвинительный приговор и через месяц-другой могут забрать на «химию».

— Я пока стараюсь даже не думать об этом. Встречаюсь с родными, друзьями, людьми, которые мне писали и поддерживали. Каждый хочет убедиться, что со мной все в порядке, все думают, я что-то не договаривал в письмах. Жизнь, конечно, очень изменилась. У меня сейчас нет работы и сложно что-то планировать наперед.





— Шкаф нужно успеть сделать, — говорит Яна мужу. — Когда я была одна, поняла, что вообще ничего не могу сделать. Все, как назло, ломалось. На кухне под раковиной отвалился слив, течет вода, а я какое-то время просто стояла и плакала, потому что не знала, что делать. Или кровать нужно было купить, а я понимаю, что одна, наверное, не справлюсь — как поднять ее. Так что, Лева, пока ты тут, давай хотя бы шкаф сделаем.