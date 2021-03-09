МВД: задержан минчанин, который в телеграме угрожал начальнику Браславского РОВД

Источник материала: Tut.by

Витебские милиционеры задержали 43-летнего минчанина: в МВД сообщают , что он в одном из телеграм-каналов угрожал применением насилия начальнику Браславского РОВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности.

Он под стражей.