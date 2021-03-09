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МВД: задержан минчанин, который в телеграме угрожал начальнику Браславского РОВД
09.03.2021 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские милиционеры задержали 43-летнего минчанина: в МВД
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности.
Он под стражей.
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