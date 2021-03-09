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Прогноз погоды на 10 марта
09.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние малоподвижного...
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