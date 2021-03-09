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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Центральном регионе подвели итоги областного этапа конкурса "Спасатели глазами детей" Рисунок на стекле и скульптура из пластилина, арт-объект, связанный крючком, и композиция из спичек. В Центральном регионе подвели итоги областного этапа конкурса...

Рисунок на стекле и скульптура из пластилина, арт-объект, связанный крючком, и композиция из спичек. В Центральном регионе подвели итоги областного этапа конкурса "Спасатели глазами детей". Итоговую выставку юношеского творчества организовали в Плещеницах. Всего на тему безопасности предоставлено около 600 работ в 9 номинациях: "Рисунок", "Скульптура малых форм", "Модель пожарно-спасательной техники", "Стикерпак" и даже "Комиксы".Отметим, конкурс детского творчества проводят уже более 20 лет. По традиции победители областного этапа (а их около 50) представят свои работы на всю страну. Финал - в апреле.