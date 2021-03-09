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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нелегалы и организатор канала миграции в Европу задержаны на границе с Литвой Белорусские пограничники задержали группу нелегалов и организатора канала миграции в Европу. Спецоперация прошла в ночь со 2 на 3 марта в Браславском районе....

Белорусские пограничники задержали группу нелегалов и организатора канала миграции в Европу. Спецоперация прошла в ночь со 2 на 3 марта в Браславском районе. Именно там была зафиксирована попытка нарушения белорусско-литовской границы. Мигранты прибыли на двух микроавтобусах. Задержанными оказались граждане Ирака: 17 мужчин и 7 женщин в возрасте от 20 до 57 лет. Сопровождал нелегалов россиянин. Считается, что этот человек является организатором канала нелегальной миграции. Водители микроавтобусов – белорусы. При себе у задержанных были мобильные телефоны, продукты питания и сменная одежда. Что касается иностранцев, им грозит штраф до 2900 рублей каждому и депортация из страны. В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.