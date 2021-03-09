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Проект о женщинах расскажет о человеке труда

09.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ответственность за жизнь пассажиров и готовность оперативно сработать в любой нештатной ситуации. Агентство теленовостей продолжает знакомить зрителя с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом стараются делать мир лучше. Героиня новой серии нашего совместного проекта с двумя национальными телеканалами и Белорусским союзом женщин  - начальник станций "Могилевская" и "Автозаводская" Минского метрополитена Татьяна Глуздакова. Одна из ее цитат: "Человек труда прекрасен". И с этим сложно не согласиться.

Почему солнцу здесь радуются особенно? Как женщине, к тому же многодетной маме, удается управлять большим коллективом? И что сегодня главное в воспитании подрастающего поколения? Новую серию проекта смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1". Эфир  сразу после "Панорамы".

 
Теги: Новости
 
 
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Ответственность за жизнь пассажиров и готовность оперативно сработать в любой нештатной ситуации. Агентство теленовостей продолжает знакомить зрителя с...
 
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