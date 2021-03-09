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Власти Пружан объяснили, когда за БЧБ-одежду «прилетит» протокол и почему после фото с зонтом в семью пришла опека
09.03.2021 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В каких случаях бело-красная одежда и зонтик могут стать поводом для протокола по статье за нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия, объяснили жительнице Пружан в местном райисполкоме.
В феврале жительница Пружан Алена позвонила на горячую линию заместителя председателя райисполкома Руслана Супруновича. Женщина спросила, являются ли бело-красные цвета «запрещенной символикой» и можно ли носить одежду такой расцветки, не опасаясь получить протокол.
Ответ женщине пришел письменный — и 1 марта. В письме (копия есть в редакции TUT.BY) сообщается, что в компетенцию местных властей «не входит регулирование цветовой гаммы одежды и аксессуаров».
«Вместе с тем отмечаем, что при наличии иных факторов, которые могут быть истолкованы как публичное выражение гражданином общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста с использованием атрибутики, указанные вами предметы (одежда, зонт красно-бело-красной расцветки) могут отождествляться с символикой протестного движения и в соответствии с Законом „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ расцениваться, как несанкционированное массовое мероприятие, что образует состав административного правонарушения по статье 24.23 (в старой редакции КоАП это „народная“ статья 23.34, по которой судили за участие в несанкционированных акциях. — Прим. TUT.BY)», — сообщалось в письме.
Алена также попросила объяснить, почему после того, как она с детьми попала на фото с бело-красным зонтиком, ее семьей заинтересовалась опека.
Как выяснилось, поводом стали два сообщения из милиции в отношении Алены и ее супруга, которые поступили в отдел по образованию райисполкома 14 декабря прошлого года и 11 января 2021. В них сообщалось, что родители «вовлекают своих малолетних детей в участие в мероприятиях, направленных на выражение несогласия с действующим политическим устройством в Республике Беларусь» — и тем самым пренебрегают возложенными на них обязанностями по воспитанию и «осуществлению мероприятий, направленных на физическое, духовное и моральное развитие детей, их здоровье, учебу и подготовку к самостоятельной жизни».
«Так как информация о выявлении неблагоприятной для детей обстановки от отдела внутренних дел райисполкома поступала дважды (…) с такой же периодичностью осуществлялось изучение ситуации в вашей семье путем посещения по месту жительства, что правомерно. По результатам изучения ситуации в вашей семье учреждениями образования, проводившими эту работу, фактов, указывающих на наличие неблагоприятной для детей обстановки, критериев и показателей социально опасного положения не выявлено», — говорилось в ответе на обращение.
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Власти Пружан объяснили, когда за БЧБ-одежду «прилетит» протокол и почему после фото с зонтом в семью пришла опека
Бело-красный зонт, оказывается, «может быть истолкован как публичное выражение гражданином общественно-политических интересов».
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