«Иллюзий нет». Учительница из Иваново подозревается в клевете на милиционеров: поговорили с ней

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за клевету возбудили в отношении учительницы русского языка и литературы с почти 30-летним стажем одной из школ города Иваново Елены Пуцыкович. Потерпевшими признали двух сотрудников милиции.



Елена Николаевна (в первом ряду вторая слева) на суде. Фото: «Першы рэгіён»

О возбуждении уголовного дела Елена Николаевна узнала в середине февраля, когда ее вызвали на беседу в Следственный комитет. Поводом для разбирательства стал ее комментарий с репостом статьи в телеграм-канале о сотруднике Ивановского РОВД, который якобы снимал на видеокамеру участников протестных акций в Бресте. Позже в деле появился и еще один потерпевший — милиционер из Дрогичина.

— Еще в декабре прошлого года ко мне пришли с осмотром милиционеры, которые проводили проверку по этому посту. Они изъяли все мои гаджеты. 4 марта ко мне опять пришли — но уже с обыском в рамках уголовного дела. Сказали, что будут искать запрещенную символику. На этот раз ничего не изымалось, — рассказала Елена Пуцыкович.

18 февраля на канале МВД в YouTube опубликовали ролик , в котором сообщалось, что подозреваемая распространила в «деструктивном телеграм-канале» заведомо ложные и порочащие сведения в отношении сотрудников милиции. Также указывалось, что ранее Елена Николаевна 14 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, участие в несанкционированных мероприятиях и неповиновение.

С предъявленными обвинениями педагог не согласна.

— Клевета — это распространение заведомо ложных сведений. У меня на тот момент были основания верить написанному. Кроме того один из потерпевших ранее свидетельствовал против меня на судах по 23.34 КоАП. Поэтому у меня были основания верить информации из статьи, которую я переслала в группу, — сообщила Елена Пуцыкович.

Новость об уголовном деле быстро разнеслась по Иваново, хоть в пресс-релизе МВД имя и фамилия учительницы не указывалась.

— Детей возмутило то, что милиция сообщила о том, что я 14 раз привлекалась к административной ответственности. Они спрашивали, какое отношение нарушения ПДД имеют к уголовному делу. Понятно, какое. Это создает негативный образ учительницы. Сложили все: и ПДД, и 23.34 (в старой редакции КоАП — это статья за участие в несанкционированном массовом мероприятии. — Прим. TUT.BY) и 23.4 (по старому Кодексу — неповиновение. — Прим. TUT.BY), — рассказала педагог.

Санкция статьи 188 УК (Клевета) предусматривает штраф, исправработы, арест или до трех лет ограничения свободы. Если Елену Николаевну признают виновной, работать учителем она не сможет, так как в Кодексе об образовании указано, что педагогическую деятельность не могут осуществлять лица, имеющие судимость.

— Пока работаю в школе. Что будет дальше — не знаю, но иллюзий каких-то по поводу уголовного дела нет, — сказала педагог.

Напомним, в прошлом году Елена Пуцыкович получила штрафов на 100 базовых величин (2700 рублей) за участие в акциях протеста и неповиновении. Последний раз ее судили в ноябре за прогулку по Иваново с бело-красным зонтиком.