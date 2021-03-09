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Морозная и ясная погода ожидается в Минске в ближайшие дни

09.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Весна вернется в Беларусь к выходным, как раз в конце Масленичной недели, которая символизирует окончание зимы и возвращение солнца и тепла. А пока март больше напоминает зимний месяц. Завтра и в четверг ожидается морозная и ясная погода. Ночью в Минской области подморозит до минус 12, а днем термометры покажут от 4 градусов мороза до 3 тепла.

В пятницу температура воздуха будет от 0 до плюс 5. А в выходные синоптики прогнозируют оттепель, 3 градуса со знаком плюс и кратковременные осадки.

 
 
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Весна вернется в Беларусь к выходным, как раз в конце Масленичной недели, которая символизирует окончание зимы и возвращение солнца и тепла. А пока март больше...
 
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