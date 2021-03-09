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"Разговор у Президента". Председатель КГБ Иван Тертель

09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нашему каналу Иван Тертель дал откровенное интервью о событиях последних месяцев. Какие наработки есть у КГБ? Чего ждать в ближайшее время общественности? Три сценария развития весенних событий. Огромные арсеналы взрывчатки и оружия и внешнее вмешательство во внешние дела Беларуси. А также эксклюзивные кадры  про экстремалов, которые прошли спецподготовку за рубежом. Об этом и не только  смотрите сегодня в проекте "Разговор у Президента" сразу после "Панорамы"

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Нашему каналу Иван Тертель дал откровенное интервью о событиях последних месяцев. Какие наработки есть у КГБ? Чего ждать в ближайшее время общественности? Три...
 
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