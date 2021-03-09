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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мария Петрашко о политических побочных эффектах вакцинации Наблюдая за гонкой вакцин, человечество все чаще задается вопросом: что это - спасение жизней людей или политика? Ведь во многих странах ЕС, чего далеко ходить за...

Наблюдая за гонкой вакцин, человечество все чаще задается вопросом: что это - спасение жизней людей или политика? Ведь во многих странах ЕС, чего далеко ходить за примером, в Украине выбор страны производителя препарата - далеко не медицинское решение.За политическими побочными эффектами вакцинации наблюдает