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Мария Петрашко о политических побочных эффектах вакцинации

09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наблюдая за гонкой вакцин,  человечество все чаще задается вопросом: что это - спасение жизней людей или политика? Ведь во многих странах ЕС, чего далеко ходить за примером,  в Украине   выбор страны производителя препарата - далеко не медицинское решение.



За политическими побочными эффектами вакцинации  наблюдает Мария Петрашко.



Мария Петрашко:

О санкционном бумеранге 

Постмайданный синдром или сведение политических счетов?
 
 
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Наблюдая за гонкой вакцин,  человечество все чаще задается вопросом: что это - спасение жизней людей или политика? Ведь во многих странах ЕС, чего далеко ходить за...
 
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