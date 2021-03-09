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Преступления Ромуальда Райса "Бурого"

09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.Решительный протест заявлен в связи с участием Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном так называемому дню проклятых солдат. Оно прошло в Бресте 28 февраля и на нем честовали таких военных преступников, как Ромуальд Райс, известный во второй половине 20 века по прозвищу Бурый. В 2005 году Польский институт нацпамяти признал, что действия Бурого и его банды "имели признаки геноцида" по отношению к православным белорусам, а вот два года назад, видимо, под давлением новой власти и националистов отменил свое же решение. Самое же омерзительное, что польская сторона, кажется, пытается внушить нашим детям мысль о том, что Бурый и его пособники должны чествоваться белорусами. То есть, теми, кого его банда вырезала с особой жестокостью. Комментарий "Панорамы". 

Преступления Ромуальда Райса "Бурого"


Даже десятилетия спустя Клавдия Калужинская помнит, как Ромуальд Райс по прозвищу Бурый в ее родных Залешанах - это на Белосточчине - вырезал даже беременных женщин и детей. Его интересовали всего два вопроса – национальность и вероисповедание. Если белорус, если православный, человека убивали. Могли сжечь, могли зарубить топорами. У выжившей Клавдии Калужинской - слезы на глазах. Она просто не понимает, как сегодня таких карателей можно называть героями.

Польские националисты оправдывают военных преступников

Героем его называют вот эти националисты. Бурый в Польше реабилитирован. Вот на таких маршах ненависти его и чествуют. Сегодня этот кровавый палач вдалбливается в умы уже как борец с коммунизмом. Только вот уничтожал он мирное население. Поэтому и был признан военным преступником и повешен. Те, кто помнит историю, хорошо это понимают.
 

Поляки против героизации военных преступников

Вот коренные поляки записали ролик на белорусском языке, чтобы поддержать потомков жертв убийцы и поднять проблему героизации военных преступников.
Знаете, что самое чудовищное? Если в Гайновке впервые за 5 лет польским националистам не удалось провести марш ненависти, то в белорусском Бресте белорусские дети приняли участие в чествовании карателей Райса Бурого. Их стыдливо принято называть проклятыми солдатами, но это те самые кровавые убийцы. В польской скаутской социальной школе белорусских детей одели в военную форму, которая могла быть и на тех, кто жег и резал белорусов, резал православных. Почетным гостем чествования этих  "заслуг" стал польский консул Ежи Тимофеюк. Задайтесь вопросом, а что эти дипломаты вдалбливают в головы нашим детям? И можно ли белорусам назвать Райса Бурого героем?

Преступления Ромуальда Райса "Бурого"


Польскому консулу предложил покинуть Беларусь

Сегодня МИД Беларуси предложил польскому консулу из Бреста покинуть наше страну.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: "Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - банды Бурого - остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. В нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях". 

В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.Решительный протест заявлен в связи с участием Ежи...
 
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