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В нескольких судах Минска начались процессы над участниками массовых беспорядков
09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ возвращаясь к теме безопасности и противоправных действий по дестабилизации обстановки в Беларуси. Суды продолжают активно рассматривать уголовные дела, связанные с массовыми беспорядками, акциями протеста, угрозами и оскорблениями в адрес милиционеров. Сегодня судебные заседания прошли сразу в нескольких районах столицы. В Центральном начался процесс над мужчиной, который заблокировал проезжую часть и напал на машину ГАИ. В суде Московского района стартовал процесс над девушкой, которая устроила баррикады в районе торгового центра "Рига". А в Бресте к реальному сроку лишения свободы приговорили фигуранта, который 9 августа ударил милиционера. Все подробности резонансных дел в следующем материале.
Сразу в нескольких судах Минска сегодня начались процессы над участниками массовых беспорядков. Одно из дел стартовало в суде Центрального района столицы. Помимо участия в беспорядках, обвиняемому вменяют угрозу насилия и повреждение автомобиля ГАИ. Инцидент произошел 9 августа в Минске. На проезжую часть на пересечении Машерова - Победителей вышли двое мужчин и заблокировали автомобиль ГАИ. При этом в спецборт они бросали камни и наносили удары по машине.
Похожая ситуация произошла позже и на перекрестке Богдановича, Купалы и Сторожевской. Здесь также участвовали эти двое. Установили и задержали фигурантов спустя время, с того момента они под стражей. Сейчас им вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса.
21-летней обвиняемой инкриминируют участие в беспорядках и вооруженное сопротивление милицииВ суде Московского района начался процесс над девушкой, которая участвовала в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды. 21-летней обвиняемой инкриминируют участие в беспорядках и вооруженное сопротивление милиции. Также девушка участвовала в блокировке дороги. По материалам уголовного дела, она вместе с другими участниками беспорядков возводила баррикады на проезжей части.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "В ходе изучения содержимого мобильного телефона обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что девушка неоднократно участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, она являлась подписчиком ряда деструктивных телеграм-каналов. По результатам расследования действия обвиняемой квалифицированы по статье "Участие в массовых беспорядках".
Суд по делу об угрозах журналистам
В суде Советского района столицы начался процесс над художником, который разрисовал забор на ул. Богдана Хмельницкого. В своем «произведении» обвиняемый угрожал расправой журналистам Издательского дома "Беларусь сегодня". Следователи оценили «творчество» и возбудили в отношении автора уголовное дело по статье "Хулиганство".
Приговор по делу о нападении на милиционераТем временем часть судебных процессов, связанных с участием в массовых беспорядках, уже либо на финальной стадии, либо и вовсе завершена. Например, сегодня суд Бреста поставил точку в деле участника массовых беспорядков, которые произошли в областном центре 9 августа. По материалам уголовного дела, обвиняемый не только оказывал сопротивление милиционерам, но и ударил одного из сотрудников кулаком в лицо.
Ничего и никто не останется без вниманияТе многие судебные процессы, которые сейчас проходят в стране, очередное доказательство, что участие в протестах, погромы и угрозы милиционерам не останутся безнаказанными. Ничего и никто не останется без внимания. Приговоры с реальными сроками лишения свободы, которые сейчас суды выносят обвиняемым, уже даже не предупреждение, а следствие тех поступков, которые под эмоциями совершили люди. Сейчас многие из них сожалеют, но уже поздно. Однако не поздно задуматься еще тем, кто только собирается преступить закон в надежде на безнаказанность.
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И возвращаясь к теме безопасности и противоправных действий по дестабилизации обстановки в Беларуси. Суды продолжают активно рассматривать уголовные дела,...
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