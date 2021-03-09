ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В нескольких судах Минска начались процессы над участниками массовых беспорядков

09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

И возвращаясь к теме безопасности и противоправных действий по дестабилизации обстановки в Беларуси. Суды продолжают активно рассматривать уголовные дела, связанные с массовыми беспорядками, акциями протеста, угрозами и оскорблениями в адрес милиционеров. Сегодня судебные заседания прошли сразу в нескольких районах столицы. В Центральном  начался процесс над мужчиной, который заблокировал проезжую часть и напал на машину ГАИ. В суде Московского района стартовал процесс над девушкой, которая устроила баррикады в районе торгового центра "Рига". А в Бресте  к реальному сроку лишения свободы  приговорили фигуранта, который 9 августа ударил милиционера. Все подробности резонансных дел в следующем материале. 

В нескольких судах Минска начались процессы над участниками массовых беспорядков


Сразу в нескольких судах Минска сегодня начались процессы над участниками массовых беспорядков. Одно из дел стартовало в суде Центрального района столицы. Помимо участия в беспорядках, обвиняемому вменяют угрозу насилия и повреждение автомобиля ГАИ. Инцидент произошел 9 августа в Минске. На проезжую часть на пересечении Машерова - Победителей вышли двое мужчин и заблокировали автомобиль ГАИ. При этом в спецборт они бросали камни и наносили удары по машине. 
Похожая ситуация произошла позже и на перекрестке Богдановича, Купалы и Сторожевской. Здесь также участвовали эти двое. Установили и задержали фигурантов спустя время,  с того момента они под стражей. Сейчас им вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса.

21-летней обвиняемой инкриминируют участие в беспорядках и вооруженное сопротивление милиции 

В суде Московского района начался процесс над девушкой, которая участвовала в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды. 21-летней обвиняемой инкриминируют участие в беспорядках и вооруженное сопротивление милиции. Также девушка участвовала в блокировке дороги. По материалам уголовного дела, она вместе с другими участниками беспорядков возводила баррикады на проезжей части.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "В ходе изучения содержимого мобильного телефона обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что девушка неоднократно участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, она являлась подписчиком ряда деструктивных телеграм-каналов. По результатам расследования действия обвиняемой квалифицированы по статье "Участие в массовых беспорядках".

Суд по делу об угрозах журналистам

В нескольких судах Минска начались процессы над участниками массовых беспорядков


В суде Советского района столицы начался процесс над художником, который разрисовал забор на ул. Богдана Хмельницкого. В своем «произведении» обвиняемый угрожал расправой журналистам Издательского дома "Беларусь сегодня". Следователи оценили «творчество» и возбудили в отношении автора уголовное дело по статье "Хулиганство".

Приговор по делу о нападении на милиционера

Тем временем часть судебных процессов, связанных с участием в массовых беспорядках, уже либо на финальной стадии, либо и вовсе завершена. Например, сегодня суд Бреста поставил точку в деле участника массовых беспорядков, которые  произошли в областном центре 9 августа. По материалам уголовного дела, обвиняемый не только оказывал сопротивление милиционерам, но и ударил одного из сотрудников кулаком в лицо. 

Ничего и никто не останется без внимания

Те многие судебные процессы, которые сейчас проходят в стране, очередное доказательство, что участие в протестах, погромы и угрозы милиционерам не останутся безнаказанными. Ничего и никто не останется без внимания. Приговоры с реальными сроками лишения свободы, которые сейчас суды выносят обвиняемым,  уже даже не предупреждение, а следствие тех поступков, которые под эмоциями совершили люди. Сейчас многие из них сожалеют, но уже поздно. Однако не поздно задуматься еще тем, кто только собирается преступить закон в надежде на безнаказанность.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И возвращаясь к теме безопасности и противоправных действий по дестабилизации обстановки в Беларуси. Суды продолжают активно рассматривать уголовные дела,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Руслан Алехно в студии проекта "Скажинемолчи"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by