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Валентина Чудаева добровольцем ушла на фронт в 17 лет, была в звании командира орудия зенитной артиллерии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова поздравила с 8 Марта ветерана Великой Отечественной войны Валентину Чудаеву С Международным женским днем ветерана Великой Отечественной войны Валентину Чудаеву поздравила Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси...

С Международным женским днем ветерана Великой Отечественной войны Валентину Чудаеву поздравила Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Никаких формальностей – в домашней обстановке за чашкой чая беседовали о жизни, о мире и стабильности в стране, обсуждали бытовые темы. Такие встречи с пожилыми людьми Совет Республики проводит на постоянной основе. Сенаторы регулярно посещают тех, кому нужно внимание, и помогают решать насущные вопросы.Прошла дорогами Калининского, Западного и 2-го Белорусского фронтов. Закончила войну в Польше на границе с Восточной Пруссией. За участие в Великой Отечественной войне награждена медалью «За Победу над Германией 1941-1945 годов".