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Наталья Кочанова поздравила с 8 Марта ветерана Великой Отечественной войны Валентину Чудаеву

09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С Международным женским днем ветерана Великой Отечественной войны Валентину Чудаеву поздравила Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Никаких формальностей – в домашней обстановке за чашкой чая беседовали о жизни, о мире и стабильности в стране, обсуждали бытовые темы. Такие встречи с пожилыми людьми Совет Республики проводит на постоянной основе. Сенаторы регулярно посещают тех, кому нужно внимание, и помогают решать  насущные вопросы.
  

Валентина Чудаева добровольцем ушла на фронт в 17 лет, была в звании командира орудия зенитной артиллерии

Прошла  дорогами Калининского, Западного и 2-го Белорусского фронтов. Закончила войну в Польше на границе с Восточной Пруссией. За участие в Великой Отечественной войне награждена медалью «За Победу над Германией 1941-1945 годов".

 
 
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С Международным женским днем ветерана Великой Отечественной войны Валентину Чудаеву поздравила Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси...
 
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