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В эфире нашего канала Руслан Алехно анонсировал и запуск кулинарного шоу на собственном YouTube-канале

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руслан Алехно в студии проекта "Скажинемолчи" "Артисты должны оставаться вне политики", - таким послевкусием августовских событий в стране в эфире нашего канала поделился Руслан Алехно. Исполнитель стал...

"Артисты должны оставаться вне политики", - таким послевкусием августовских событий в стране в эфире нашего канала поделился. Исполнитель стал гостем. Эстрадный вокалист и композитор, которому покорились конкурс "Народный артист", шоу "Один в один!", в основном работает на российских музыкальных площадках, однако с удовольствием возвращается на родину ради встреч с белорусской публикой.Полная версия интервью доступна на нашем сайте. Также у проекта "Скажинемолчи" есть собственный телеграм. Там вы можете оставлять свои комментарии и предлагать новых героев проекта.