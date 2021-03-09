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Руслан Алехно в студии проекта "Скажинемолчи"
09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Артисты должны оставаться вне политики", - таким послевкусием августовских событий в стране в эфире нашего канала поделился
Руслан Алехно, певец, композитор: "Прошлый год показал, что нас пытались разделить по разным признакам. Но так как этот год, вы уже сказали об этом, является Годом народного единства, если мы вспомним, как начинается гимн нашей страны: "Мы, белорусы, мирные люди", помимо того что мы мирные люди, белорусы сильный духом народ. Мы должны быть вместе, особенно в этот период времени, мы должны быть едины. Тем более это касается артистов. Потому что артисты, на мой взгляд, должны быть вне политики".
В эфире нашего канала Руслан Алехно анонсировал и запуск кулинарного шоу на собственном YouTube-каналеПолная версия интервью доступна на нашем сайте
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"Артисты должны оставаться вне политики", - таким послевкусием августовских событий в стране в эфире нашего канала поделился Руслан Алехно. Исполнитель стал...
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