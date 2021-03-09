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Руслан Алехно в студии проекта "Скажинемолчи"

09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Артисты должны оставаться вне политики", - таким послевкусием августовских событий в стране в эфире нашего канала поделился  Руслан Алехно. Исполнитель  стал гостем проекта  "Скажинемолчи". Эстрадный вокалист и композитор, которому покорились конкурс "Народный артист",  шоу "Один в один!",  в основном работает на российских музыкальных площадках, однако  с удовольствием возвращается на родину ради встреч с белорусской публикой. 

Руслан Алехно, певец, композитор: "Прошлый год показал, что нас пытались разделить по разным признакам. Но так как этот год, вы уже сказали об этом, является Годом народного единства, если мы вспомним, как начинается гимн нашей страны: "Мы, белорусы, мирные люди", помимо того что мы мирные люди, белорусы сильный духом народ. Мы должны быть вместе, особенно в этот период времени, мы должны быть едины. Тем более это касается артистов. Потому что артисты, на мой взгляд, должны быть вне политики". 

В эфире нашего канала Руслан Алехно анонсировал и запуск кулинарного шоу  на собственном YouTube-канале

Полная версия интервью доступна на нашем сайте tvr.by. Также  у проекта "Скажинемолчи" есть собственный телеграм. Там вы можете оставлять свои комментарии и предлагать  новых героев проекта.

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"Артисты должны оставаться вне политики", - таким послевкусием августовских событий в стране в эфире нашего канала поделился  Руслан Алехно. Исполнитель  стал...
 
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