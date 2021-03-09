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Установлен мужчина, который угрожал насилием начальнику Браславского РОВД

09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники собственной безопасности МВД установили мужчину, который угрожал насилием начальнику Браславского РОВД. Фигурант, а это 43-летний неработающий минчанин, оставил угрожающие сообщения в одном из телеграмм-каналов.  

Алексей Матюшков, заместитель начальника управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:  "Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время мужчина осознал противоправность своих действий и раскаялся в содеянном. Оперативники управления продолжают работу по установлению лиц, угрожающих сотрудникам милиции или оскорбляющих их в сети интернет". 

 
 
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Сотрудники собственной безопасности МВД установили мужчину, который угрожал насилием начальнику Браславского РОВД. Фигурант, а это 43-летний неработающий...
 
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