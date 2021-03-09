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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аварийные службы готовятся к весеннему паводку К любым капризам природы, в том числе и к весеннему паводку, готовятся аварийные службы области. Схема действий расписана до мелочей. Наготове и спецтехника, чтобы...

К любым капризам природы, в том числе и к весеннему паводку, готовятся аварийные службы области. Схема действий расписана до мелочей. Наготове и спецтехника, чтобы в случае необходимости добраться в самые труднодоступные участки.Слаженность действий проверяют и подразделения МЧС. Спасатели регулярно отрабатывают планы эвакуации людей и экстренный ремонт дамб, плотин, опор мостов и путепроводов.- о готовности противостоять водной стихии.Снежная зима и достаточно быстрая весенняя оттепель - основные причины для возникновения опасных паводков. К ним заранее готовятся все аварийные службы Минской области.Схема действий расписана до мелочей. Теперь главное - проверить технику и быть готовыми к любой паводковой ситуации. Наготове специальная техника, чтобы при необходимости добраться до самых труднодоступных участков.Жители деревни Новый Свержень ежегодно с волнением ждут наступления большой воды. На сегодня уровень одного из притоков Немана, который протекает вдоль населенного пункта, поднялся примерно на 20 сантиметров. Подтопления приусадебных участков здесь не редкость.Коммунальные службы ежедневно тестируют и обслуживают мобильные насосные станции. Они помогут снизить уровень воды и направить поток в подземные коммуникации.В режиме готовности и подразделения МЧС. Спасатели регулярно отрабатывают планы эвакуации людей, организацию временных лагерей для проживания, а также экстренный ремонт дамб, плотин, опор мостов и путепроводов.По-прежнему в Минской области в зоне риска от весеннего половодья, кроме Столбцовского, Борисовский, Пуховичский и Молодечненский районы. Там на контроле экстренных служб населенные пункты, которые находятся в опасной близости к водоемам.