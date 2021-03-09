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От грамотного подхода к делу и четкого соблюдения технологий зависит продовольственная безопасность страны

09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сельская жизнь не должна уступать в комфорте. Инфраструктура многих агрогородков уже не хуже, чем в городе. Есть и свой ФАП, магазины, спортивные объекты, школы и детские сады. И работа по улучшению инфраструктуры будет продолжена. Говорили об этом и на народном форуме в Минске. Тема развития села - одна из основных на ВНС. А еще - закрепление кадров на селе и подготовка высококлассных специалистов. Ведь от развития сельхозпроизводства зависит и уровень жизни на селе. К слову, в Могилевской области  эта отрасль уже в лидерах. Выросли урожаи, объемы переработки, прибыль. А это дополнительные инвестиции в экономику опять же - села. Андрей Ястребов - о драйверах предстоящей пятилетки. 

Про себя Николай Даречкин говорит: "Где родился, там и пригодился". Более 30 лет трудится в колхозе "Родина". Лидер уборочной. Получил новый комбайн. Но работы хватает и зимой. Все-таки 7 молочно-товарных комплексов. Плюс - мясное животноводство. Под урожай этого года отвели свыше 7,5 тысяч га наделов. Рассчитывают на хороший хлеб и корма.  Участник ВНС уверен - от грамотного подхода к своему делу и четкого соблюдения технологий зависит продовольственная безопасность страны.

Главное достижение - достойная зарплата

Миллионы рублей инвестиций в собственное производство позволяет "Родине" ежегодно пополнять машинный парк десятком тракторов, комбайнов, агрегатов. Но главное достижение - считает руководитель предприятия - достойная зарплата. 

От грамотного подхода к делу и четкого соблюдения технологий зависит продовольственная безопасность страны

Подразделением сельхозпредприятия стала и местная школа

Здесь учат детей в том числе и работать на земле. Кстати, таким способом в колхозе решили проблему закрепления кадров на селе. Многие, получив диплом, остаются работать на малой родине. А еще сотни тысяч рублей инвестиций в социальную сферу ежегодно и колоссальные поступления от доходов в бюджет. А значит, по мнению руководителя районного Совета депутатов, кстати, тоже участника ВНС Андрея Саланинки, есть перспектива развития региона в целом. 

Подставить плечо селу  готовы и сельскохозяйственные вузы страны

Ежегодно почти тысячу специалистов - животноводов, агрономов, экономистов - готовит только БГСХА. Новым трендом стало открытие аграрных классов в школах под патронажем академии. И вот уже первые выпускники в числе студентов вуза. Профориентированное образование, подготовка специалистов для современных сельскохозяйственных производств станет приоритетом на ближайшие 5 лет. Ставка и на целевые направления - помощь выходцам из села. Такая практика оправдана - уверен участник народного форума в Минске - ректор академии Виталий Великанов. 



Подготовить будущего специалиста для АПК поможет и Технопарк - школа компьютерного обучения

Новое IT-подразделение БГСХА. Постигают знания здесь школьники. В планах - глубокое погружение в веб-среду и даже создание и программирование роботов. Очень интересно. Роботы помогают человеку во всем: и в медицине, и на заводах, и в сельском хозяйстве. Я думаю, они будут полезны и для нашей страны. Такое образование в совокупности позволит готовить специалистов высокого класса. В том числе для АПК - отрасли, которая для многих регионов уже стала драйвером экономики. 

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Теги: Минск
 
 
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Сельская жизнь не должна уступать в комфорте. Инфраструктура многих агрогородков уже не хуже, чем в городе. Есть и свой ФАП, магазины, спортивные объекты, школы и...
 
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