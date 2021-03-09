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НОК Беларуси высказал свою официальную позицию относительно решения исполкома МОК
09.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРешение Международного олимпийского комитета не признать нового президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова абсолютно необоснованно. Национальный олимпийский комитет высказал свою официальную позицию относительно решения исполкома Международного олимпийского комитета, сделанного накануне.
"Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип "спорта вне политики". Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике двойных стандартов, нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене".
Как отмечает Национальный олимпийский комитет в своем обращении, заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий руководства и членов исполкома организации. Что касается белорусских спортсменов, то они должным образом защищены от политической дискриминации. Международный же олимпийский комитет указывает на обратное - это выглядит предвзято.
"Все спортсмены вне зависимости от их политических взглядов продолжают подготовку к главным стартам четырехлетия и находятся в равных условиях, участвуют в квалификационных олимпийских турнирах согласно выполненным нормативам, по итогам которых лучшие из них будут включены в состав национальной олимпийской сборной исключительно на основании спортивного результата".
Белорусская сторонa готова к конструктивным переговорам с руководством МОК, приглашая представителей организации для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом. Если же дискриминационный подход в отношении белорусского олимпийского движения сохранится, мы оставляем за собой право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством, отмечается в заявлении НОК Беларуси.
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Решение Международного олимпийского комитета не признать нового президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова абсолютно...
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