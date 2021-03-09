Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так НОК Беларуси высказал свою официальную позицию относительно решения исполкома МОК Решение Международного олимпийского комитета не признать нового президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова абсолютно...

Решение Международного олимпийского комитета не признать нового президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова абсолютно необоснованно. Национальный олимпийский комитет высказал свою официальную позицию относительно решения исполкома Международного олимпийского комитета, сделанного накануне.Как отмечает Национальный олимпийский комитет в своем обращении, заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий руководства и членов исполкома организации. Что касается белорусских спортсменов, то они должным образом защищены от политической дискриминации. Международный же олимпийский комитет указывает на обратное - это выглядит предвзято.Белорусская сторонa готова к конструктивным переговорам с руководством МОК, приглашая представителей организации для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом. Если же дискриминационный подход в отношении белорусского олимпийского движения сохранится, мы оставляем за собой право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством, отмечается в заявлении НОК Беларуси.