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НОК Беларуси возмущен непризнанием Виктора Лукашенко президентом комитета

10.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный олимпийский комитет прокомментировал решение МОК не признавать Виктора Лукашенко новым президентом НОК и продлить санкции.

Заявление НОК опубликовано на его официальном сайте. Организация заявила, что данное решение - «сугубо политического характера».

Сегодня Национальный олимпийский комитет отреагировал на решение МОК не признавать

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета и принял к сведению постановление Исполкома МОК от 8 марта текущего года. В то же время мы неоднократно заявляли о соблюдении Олимпийской хартии, олимпийских идеалов и ценностей, следуя им с момента своего создания. Это подтверждает в том числе проведенная совместно с Международным олимпийским комитетом и отмеченная в его решении конструктивная работа по изменению Устава нашей организации в соответствии со стандартами надлежащего управления и рекомендациями МОК», - говорится на сайте.

Непризнание избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова - членом Исполкома НОК» организация считает «абсолютно необоснованным». Данное решение носит сугубо политический характер и нарушает принцип «спорта вне политики».

«Отчетно-выборное Олимпийское собрание, на котором и был избран новый руководитель и состав Исполкома нашей организации, состоялось при участии всей спортивной общественности страны - чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций - исключительно в соответствии с Уставом НОК Беларуси и действующим законодательством Республики Беларусь», - говорится на сайте.

Там отмечается что заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена Исполкома Дмитрия Баскова.

«НОК Беларуси по-прежнему открыто приглашает представителей МОК в г. Минск для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом. В свою очередь, в случае сохранения дискриминационного подхода в отношении белорусского олимпийского движения мы оставляем за собой право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством», - говорится в тексте заявления.

Напомним, 8 марта стало известно, что МОК не признал Виктора Лукашенко новым президентом, а Дмитрия Баскова - членом исполкома и заявил, что сохраняет временные меры, принятые 7 декабря. В их числе – приостановка некоторых финансовых выплат НОК Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный олимпийский комитет прокомментировал решение МОК не признавать Виктора Лукашенко новым президентом НОК и продлить санкции.
 
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