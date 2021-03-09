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Деньги от продажи первого твита пойдут на благотворительность
10.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Глава Twitter Джек Дорси заявил, что деньги, вырученные за продажу первого твита, пойдут на благотворительность.
Дорси решил продать сообщение "Просто настраиваю свой Twttr", ставшее первым в соцсет, в декабре прошлого года и выставил его на аукцион. Правда, особо интереса лот не вызвал – в феврале за него предлагали не более 3,5 тысячи долларов. Но в марте твит резко подскочил в цене и сейчас за него предлагают 2,5 миллиона долларов.
"Заканчивается (аукцион - Sputnik) 21 марта. Незамедлительно конвертирую всю выручку в биткоины. И направлю (НКО) GiveDirectly (в фонд помощи живущим в нищете семьям Африки) Africa Response", - написал Дорси в Twitter.
Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте онлайн-аукциона Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. Новый владелец твита может перепродать его в будущем или хранить его "в своей частной коллекции" в виде инвестиции.
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Сейчас первое сообщение в соцсети, опубликованное в 2006 году, стоит более двух миллионов долларов.
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