Деньги от продажи первого твита пойдут на благотворительность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Глава Twitter Джек Дорси заявил, что деньги, вырученные за продажу первого твита, пойдут на благотворительность.

Дорси решил продать сообщение "Просто настраиваю свой Twttr", ставшее первым в соцсет, в декабре прошлого года и выставил его на аукцион. Правда, особо интереса лот не вызвал – в феврале за него предлагали не более 3,5 тысячи долларов. Но в марте твит резко подскочил в цене и сейчас за него предлагают 2,5 миллиона долларов.

"Заканчивается (аукцион - Sputnik) 21 марта. Незамедлительно конвертирую всю выручку в биткоины. И направлю (НКО) GiveDirectly (в фонд помощи живущим в нищете семьям Африки) Africa Response", - написал Дорси в Twitter.

Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте онлайн-аукциона Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. Новый владелец твита может перепродать его в будущем или хранить его "в своей частной коллекции" в виде инвестиции.