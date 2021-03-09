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Собак Байдена выгнали из Белого дома

10.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Двух немецких овчарок президента США Джо Байдена выселили из Белого дома за агрессивное поведение, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Овчарка по кличке Мейджор, по информации СМИ, на прошлой неделе укусила сотрудника безопасности Белого дома. О состоянии мужчины не сообщается.

Инцидент вызвал такой резонанс, что собак американского президента отвезли в дом семьи Байдена в штате Делавэр. Овчарки находятся там по сей день.

Телеканал отмечает, что трехлетний Мейджор часто ведет себя неспокойно. Вторая овчарка – 13-летняя Чемп – не так активна. Обе собаки перебрались в Белый дом спустя неделю после инаугурации Байдена в январе.

В Белом доме пока никак официальных комментариев по этому поводу не давали.

 
Теги: Минск
 
 
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Овчарка Мейджор постоянно гонялся и набрасывался на обслуживающийся персонал и сотрудников службы безопасности Белого дома.
 
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