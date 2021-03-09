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2-я гимназия Витебска признана лучшей в Беларуси среди городских учреждений образования

10.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это результат огромной работы по итогам 2020. Достижения впечатляют - более 500 дипломов. Гимназисты отмечены в учебе, творческих и спортивных проектах. Здесь учатся более тысячи талантливых детей - победители олимпиад, юные исследователи. 99 % выпускников поступают в вузы. Из Витебска репортаж Марины Романовской.
 

Английский  в импровизированном кафе

В уютной обстановке дети общаются, выполняют задания, дискутируют - так интереснее изучать предмет. Учитель Анна Миненко - выпускница 9-й школы, на базе которой и создали 2-ю гимназию. В команде педагогов  20 лет. Каждый ее урок -   увлекательное путешествие в мир знаний. У детей есть возможность изучения семи иностранных языков. Но лингвистический профиль не единственный. Математика, информатика, история Беларуси, обществоведение - гимназисты  в числе сильнейших на самых престижных олимпиадах.

2-я гимназия Витебска признана лучшей в Беларуси среди городских учреждений образования
 

99 % выпускников поступают в вузы

Минувший учебный год стал особенно успешным.  Витебские гимназисты стали чемпионами страны по интеллектуальным играм, завоевали 528 дипломов - показали себя и в учебе, и в творчестве.  А 99 % выпускников стали студентами вузов.

Здесь престижно учиться и учить

Стать лучшими в стране -  это не мечта, а цель, которую 12 лет назад поставил перед коллективом  Константин Киселев. Педагог в четвертом поколении стал руководителем в 28 лет. Молодость, амбициозность и неимоверный труд привели гимназию к успеху. Здесь престижно учиться и учить. За каждой победой старания руководителя, педагогов и гимназистов. В процесс обучения внедряют современные подходы. Об успехах рассказывают на страницах газеты.

2-я гимназия Витебска признана лучшей в Беларуси среди городских учреждений образования


Но планерка в кабинете директора - это не просто обсуждение очередного номера. Урок для молодежи. Рядом с неимоверным трудом и красота. Столетие гимназия отметила Венским балом. И теперь это традиция, которая еще больше вдохновляет на успех. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Это результат огромной работы по итогам 2020. Достижения впечатляют - более 500 дипломов. Гимназисты отмечены в учебе, творческих и спортивных проектах. Здесь учатся...
 
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