|
Белавиа возвращает чартеры
10.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНациональный авиаперевозчик Беларуси не останавливал работу ни на один день. В прошлом году делали акцент больше на транзитных перевозках, за счет этого во многом и выжили. Сегодня постепенно восстанавливаются регулярные рейсы и планируют уже чартеры на летние курорты.
Куда точно будем летать? А также о работе в пандемию и обновлении воздушного флота Светлана Лукьянюк спросила у главы авиакомпании (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный авиаперевозчик Беларуси не останавливал работу ни на один день. В прошлом году делали акцент больше на транзитных перевозках, за счет этого во...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)