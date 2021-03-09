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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белавиа возвращает чартеры Национальный авиаперевозчик Беларуси не останавливал работу ни на один день. В прошлом году делали акцент больше на транзитных перевозках, за счет этого во...

Национальный авиаперевозчик Беларуси не останавливал работу ни на один день. В прошлом году делали акцент больше на транзитных перевозках, за счет этого во многом и выжили. Сегодня постепенно восстанавливаются регулярные рейсы и планируют уже чартеры на летние курорты.Куда точно будем летать? А также о работе в пандемию и обновлении воздушного флотаспросила у главы авиакомпании