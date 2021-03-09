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Все больше белорусок занимаются бизнесом
10.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе больше белорусок начинают заниматься бизнесом. Для хорошего старта появляется неплохие возможности: это и программы развития, тренинги, финансовые выплаты. Сегодня именно женщины составляют большинство от общей численности работников во всех сферах и отраслях экономики.
Чтобы статус женщин повышался и дальше, государство принимает различные меры. О правовых гарантиях - Алина Лаппо (видео).
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Все больше белорусок начинают заниматься бизнесом. Для хорошего старта появляется неплохие возможности: это и программы развития, тренинги, финансовые выплаты....
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