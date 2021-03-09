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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все больше белорусок занимаются бизнесом Все больше белорусок начинают заниматься бизнесом. Для хорошего старта появляется неплохие возможности: это и программы развития, тренинги, финансовые выплаты....

Все больше белорусок начинают заниматься бизнесом. Для хорошего старта появляется неплохие возможности: это и программы развития, тренинги, финансовые выплаты. Сегодня именно женщины составляют большинство от общей численности работников во всех сферах и отраслях экономики.Чтобы статус женщин повышался и дальше, государство принимает различные меры. О правовых гарантиях -