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Четверо школьников блокировали железнодорожные пути
10.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 марта в Минский отдел внутренних дел на транспорте сообщили, что неизвестные бросают на железнодорожные пути покрышки.
На месте происшествия были четверо подростков, их отвезли в районное управление внутренних дел для разбирательств. Школьникам 10, 12, 14 и 16 лет,
Установлено, что днем ранее школьники аналогичным способом заблокировали железнодорожное сообщение, остановив поезда.
Свой поступок ребята объяснили тем, что хотели таким образом поиграть. Проводятся разбирательства, действиям детей будет дана правовая оценка.
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На месте происшествия были четверо подростков, их отвезли в районное управление внутренних дел для разбирательств. Школьникам 10, 12, 14 и 16 лет, сообщили в минской...
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