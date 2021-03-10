ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Четверо школьников блокировали железнодорожные пути

10.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

7 марта в Минский отдел внутренних дел на транспорте сообщили, что неизвестные бросают на железнодорожные пути покрышки.

На месте происшествия были четверо подростков, их отвезли в районное управление внутренних дел для разбирательств. Школьникам 10, 12, 14 и 16 лет, сообщили в минской милиции.

Установлено, что днем ранее школьники аналогичным способом заблокировали железнодорожное сообщение, остановив поезда.

Свой поступок ребята объяснили тем, что хотели таким образом поиграть. Проводятся разбирательства, действиям детей будет дана правовая оценка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте происшествия были четверо подростков, их отвезли в районное управление внутренних дел для разбирательств. Школьникам 10, 12, 14 и 16 лет, сообщили в минской...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Преднамеренно исказил дату событий». МВД - о задержании гомельчанки, о котором ранее сообщил журналистам ее сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by