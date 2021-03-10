Четверо школьников блокировали железнодорожные пути

Источник материала: Tut.by

7 марта в Минский отдел внутренних дел на транспорте сообщили, что неизвестные бросают на железнодорожные пути покрышки.

На месте происшествия были четверо подростков, их отвезли в районное управление внутренних дел для разбирательств. Школьникам 10, 12, 14 и 16 лет, сообщили в минской милиции.

Установлено, что днем ранее школьники аналогичным способом заблокировали железнодорожное сообщение, остановив поезда.

Свой поступок ребята объяснили тем, что хотели таким образом поиграть. Проводятся разбирательства, действиям детей будет дана правовая оценка.