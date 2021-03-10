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«Преднамеренно исказил дату событий». МВД - о задержании гомельчанки, о котором ранее сообщил журналистам ее сын
10.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали несколько женщин за несанкционированные пикеты,
В милиции заявили, что установили пользователей деструктивных телеграм-каналов, которые активно участвуют в протестах. 28 февраля возле деревни Осовцы Гомельского района несколько женщин организовали несанкционированный пикет.
«Для создания видимости массового флешмоба участницы сделали с разных ракурсов несколько постановочных фото c бчб-атрибутикой и использовали плакат с надписью «Змагаркі усяго свету! Віншуем Вас са святам 8 сакавіка». В дальнейшем планировалось поместить снимки в «независимых СМИ» и деструктивных телеграм-каналах для создания дополнительных инфоповодов, — сказано в сообщении.
По данным ведомства, женщины обсуждали в чатах, какие фотографии публиковать и когда: «А чтобы, к примеру, погода за окном соответствовала ранее сделанному изображению, фотографии редактировались».
В МВД рассказали, как 5 марта задерживали 65-летнюю жительницу Гомеля. В милиции заявили, что их сотрудники представились и вошли в квартиру, а 35-летний сын женщины пытался воспротивиться законным действиям правоохранителей, оскорбляя и провоцируя их. Хозяйка квартиры оказала неповиновение, когда изъяли ее телефон, где, по данным МВД, «хранилась переписка в деструктивном чате с обсуждением несанкционированных мероприятий, а также фотографии ее участия в них».
«Гомельчанку задержали. В последующем ее сын рассказал оппозиционным интернет-ресурсам, «как его избивали, ложили мордой в пол, издевались над матерью». При этом преднамеренно исказил дату событий, заявив о 7 марта. Сделал это для создания резонанса. Кстати, сам мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности», — сообщили в ведомстве.
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Милиция установила других участниц несанкционированного пикета: им от 35 до 41 года. В отношении женщин составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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«Преднамеренно исказил дату событий». МВД - о задержании гомельчанки, о котором ранее сообщил журналистам ее сын
В Гомеле задержали несколько женщин за несанкционированные пикеты, сообщили в МВД страны. Там также прокомментировали задержание одной из них, о котором ранее...
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