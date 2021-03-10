В Бресте вынесли приговор мужчине, высыпавшему содержимое урны на капот машины ГАИ

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Бреста рассмотрел уголовное дело в 32-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

16 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял металлическую урну, стоящую у подъезда дома, и высыпал из нее бытовые отходы на капот служебного автомобиля ГАИ.

В результате он повредил капот машины, ущерб составил 350 рублей.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал чистосердечное раскаяние в совершении преступления, возмещение причиненного ущерба в полном объеме, наличие на иждивении двух малолетних детей, материально-имущественное положение семьи. В качестве отягчающих ответственность обстоятельств суд учел совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, лицом, ранее совершившим преступление, судимость за которое не погашена.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК) ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.