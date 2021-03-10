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В Бресте вынесли приговор мужчине, высыпавшему содержимое урны на капот машины ГАИ
10.03.2021 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Московского района Бреста рассмотрел уголовное дело в 32-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве. Об этом
16 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял металлическую урну, стоящую у подъезда дома, и высыпал из нее бытовые отходы на капот служебного автомобиля ГАИ.
В результате он повредил капот машины, ущерб составил 350 рублей.
Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал чистосердечное раскаяние в совершении преступления, возмещение причиненного ущерба в полном объеме, наличие на иждивении двух малолетних детей, материально-имущественное положение семьи. В качестве отягчающих ответственность обстоятельств суд учел совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, лицом, ранее совершившим преступление, судимость за которое не погашена.
Приговором суда обвиняемый признан виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК) ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Приговором суда обвиняемый признан виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК) ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца.
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