«Слабеет, но решительный». Что с музыкантом из Гродно, который неделю назад объявил в суде сухую голодовку

Источник материала: Tut.by

В минувшую среду, 3 марта, Гродно за хулиганство перед машиной милиции судят музыканта">начался суд над гродненским музыкантом Игорем Банцером. Его обвиняют в хулиганстве: ночью 5 сентября якобы танцевал без нижнего белья перед милицейским автомобилем. Потерпевший — водитель-милиционер РОВД Ленинского района города Сергей Богдевич. Претензий он к Банцеру не имеет. Музыкант во время первого заседания по его делу объявил о сухой голодовке, так как считает свое дело «политически мотивированным». Голодает Банцер, по информации родственников, уже почти неделю.



Фото: TUT.BY

Жена Игоря — Анжелика Орехво — рассказала TUT.BY, что и сейчас, по ее данным, Игорь голодовку продолжает. 9 марта его посещал адвокат. Несмотря на то, что музыкант в суде отказался от услуг защитника, договор не был разорван и адвокат может встречаться с обвиняемым в СИЗО.

— Я знаю совсем немного. Слабеет, бодрый, решительный — пока это вся информация, — говорит Анжелика.

Ранее — в августе прошлого года — Банцер также голодал, однако там голодовка была не сухой.

Сухая голодовка — сознательный отказ от принятия любой пищи и жидкости, включая воду. Длительный (более 1−2 суток) отказ от приема пищи и воды негативно отражается на здоровье человека. Потеря воды, вызывающая резкое снижение массы тела и сбой метаболических процессов, опасна для жизни. Во время сухой голодовки уже на третьи сутки в организме человека начинаются необратимые процессы.

Лишение воды исходно здорового человека приводит к смерти через 7−10 дней, а в жарких сухих условиях — через 3−5 дней.

41-летний Игорь Банцер — лидер стрит-панк-группы Mister X. Женат, у него трое детей. В этом году во время акций протеста он трижды отбывал административный арест за участие в митингах (в общей сложности 18 суток), а также был оштрафован.

Потом он был задержан по уголовному делу: 20 октября прошлого года дома у мужчины провели обыск. С того времени он находился в гродненском СИЗО.

По версии обвинения, Банцер, «умышленно выражая неуважение к представителям власти, явно пренебрегая общеморальными нормами с особым цинизмом»

обнажил свои половые органы и демонстрировал их милиционерам, которые находились в служебном автомобиле, а также неустановленным лицам.

Потерпевший — водитель-милиционер, который как раз и находился в той самой машине. Он вместе с участковым в ту ночь приехал по вызову к одному из баров.

Водитель рассказал, что сначала увидел Банцера сбоку от машины. Тот был еще одет «во что-то розовое и яркое». Потом сотрудник начал заполнять бортовой журнал и, когда поднял глаза, увидел танцующего мужчину. Тот уже якобы был без трусов.

— Смотрю, какой-то мужик танцует голый перед машиной, — вспоминал в суде потерпевший.

Однако друзья Банцера говорят, что музыкант танцевал перед милицейским автомобилем вовсе не голым — на нем были стринги.

— Есть достаточно качественное видео, где все видно. Вернее — не видно, чтобы он был именно голым. На поясе висит сумка, под сумкой — трусы-стринги. Поэтому Игорь на первом заседании так тщательно выяснял, что же там видел потерпевший милиционер, — говорят друзья гродненского музыканта.

Следующее судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 12 марта.