Наклонился за закуской - застрелил товарища. Охотника из Барановичского района обвиняют в гибели друга

Источник материала: Tut.by

52-летнего жителя Барановичского района будут судить за гибель человека на охоте, сообщает СК .



Фото: УСК

6 декабря прошлого года обвиняемый поехал в лес на охоту со своим 68-летним знакомым.

Охотники на поляне распивали спиртное, разложив на земле закуску. Снятое с предохранителя ружье обвиняемый держал на плече. Мужчина взял оружие за приклад, направив его в сторону товарища, и наклонился за продуктами. Спусковой крючок ружья зацепился за ножны ножа на поясе — и прозвучал выстрел.

От полученного огнестрельного ранения друг обвиняемого погиб на месте.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает исправработы, а также до трех лет ограничения или лишения свободы.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Обвиняемый — под подпиской о невыезде.