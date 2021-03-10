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Наклонился за закуской - застрелил товарища. Охотника из Барановичского района обвиняют в гибели друга
10.03.2021 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
52-летнего жителя Барановичского района будут судить за гибель человека на охоте, сообщает
6 декабря прошлого года обвиняемый поехал в лес на охоту со своим 68-летним знакомым.
Охотники на поляне распивали спиртное, разложив на земле закуску. Снятое с предохранителя ружье обвиняемый держал на плече. Мужчина взял оружие за приклад, направив его в сторону товарища, и наклонился за продуктами. Спусковой крючок ружья зацепился за ножны ножа на поясе — и прозвучал выстрел.
От полученного огнестрельного ранения друг обвиняемого погиб на месте.
Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает исправработы, а также до трех лет ограничения или лишения свободы.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Обвиняемый — под подпиской о невыезде.
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Наклонился за закуской - застрелил товарища. Охотника из Барановичского района обвиняют в гибели друга
Курок зацепился за ножны ножа и ружье выстрелило.
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