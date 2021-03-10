«Галасы» на «Евровидении», КГБ и «угрозы», демарш трансплантолога и сбежавший таксист - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Пока вы спали, в стране снова подорожало топливо (хорошо, что снова не намного), а еще стало известно, что относительно скоро лето будет длиться шесть месяцев (но в этом нет ничего хорошего). Если же вы и вчера все «проспали», то вот здесь у нас вторник в мельчайших подробностях, а ниже — наш традиционный краткий обзор важных событий и интересных текстов дня. Поехали!





ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

С чем мы в этом году поедем на «Евровидение» , слышали? Беларусь на конкурсе представит группа «Галасы ЗМеста» — помните их ? Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Песню же, с которой едем, можно послушать здесь . А здесь можно почитать, как на нее отреагировали в Сети. « Беларусь на песенном конкурсе „Евровидение“ представит испанский стыд » — вот лишь одна из реакций.

, слышали? Беларусь на конкурсе представит группа «Галасы ЗМеста» — ? Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Песню же, с которой едем, можно послушать . А можно почитать, как на нее отреагировали в Сети. « » — вот лишь одна из реакций. МИД Беларуси предложил польскому консулу Ежи Тимофеюку покинуть страну — из-за участия в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В МИД считают, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права.

Ежи Тимофеюку — Первый энергоблок БелАЭС сегодня снова отключат от сети — спустя два дня после включения. Рассказываем, в чем дело .

сегодня снова отключат от сети — спустя два дня после включения. . Водители снова жалуются на очереди из фур на границе с Россией — и вот что там происходит .

с Россией — . Многие уже знают, что у сети магазинов «Домашний» — серьезные проблемы . Кредиторы — и госы, и частники — ополчились на сеть за огромные долги. С декабря 2020 года было подано более 250 заявлений о возбуждении приказного производства, компании-поставщики своих денег не получают. Вот здесь у нас все подробности .

. Кредиторы — и госы, и частники — ополчились на сеть за огромные долги. С декабря 2020 года было подано более 250 заявлений о возбуждении приказного производства, компании-поставщики своих денег не получают. . Ну, а в Турции вчера огласили приговор по делу об убийстве посла России Андрея Карлова. Суд оправдал шесть человек, пятеро получили пожизненные сроки.

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Глава КГБ Иван Тертель вчера был с докладом у Лукашенко. А потом заявил , что им, мол, известно, что 25−27 марта будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране — спецслужбы, мол, знают о трех возможных сценариях развития ситуации. А еще в эфире госТВ он заявил о «резкой активизации террористических угроз» в отношении нашего государства в последние полгода и рассказал о найденном на территорий нашей страны тайнике с большим количеством взрывчатки. « Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения».

вчера был с у Лукашенко. А потом , что им, мол, известно, что 25−27 марта будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране — спецслужбы, мол, знают о трех возможных сценариях развития ситуации. А еще в эфире госТВ он о «резкой активизации террористических угроз» в отношении нашего государства в последние полгода и рассказал о найденном на территорий нашей страны тайнике с большим количеством взрывчатки. « как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения». Оппозиция тем временем подала заявку на проведение шествия, митинга и концерта на День Воли.





А вот что думает о внутреннем кризисе в Беларуси посол России Дмитрий Мезенцев : недовольство, мол, в нашей стране удалось погасить, а ситуацию — стабилизировать, и в этом всем есть большая заслуга Кочановой. А еще дипломат рассказал, что лидеры белорусской оппозиции обращались в российское посольство и к нему лично с просьбой о встрече, на которую представительство ответило отказом. Сам же орган белорусской оппозиции он сравнил с обществом книголюбов .

: недовольство, мол, в нашей стране удалось погасить, а ситуацию — стабилизировать, и в этом всем есть большая заслуга Кочановой. А еще дипломат рассказал, что лидеры белорусской оппозиции обращались в российское посольство и к нему лично с просьбой о встрече, на которую представительство ответило отказом. Сам же орган белорусской оппозиции он . А помните, кстати, как перед встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина СМИ сообщали о том, что на ней встанет вопрос нового российского кредита для Беларуси? Оказалось, что речь шла о средствах, «сэкономленных» на строительстве АЭС. Однако после встречи так и не было официальных заявлений, которые бы подтвердили или опровергли разрешение Москвы использовать остатки старого кредита. Давайте прикинем , что будет, если деньги поступят (или нет), и зачем Беларуси новые долги.

о том, что на ней встанет вопрос нового для Беларуси? Оказалось, что о средствах, «сэкономленных» на строительстве АЭС. Однако после встречи так и не было официальных заявлений, которые бы подтвердили или опровергли разрешение Москвы использовать остатки старого кредита. , что будет, если деньги поступят (или нет), и зачем Беларуси новые долги. НОК отреагировал на решение МОК продлить санкции и не признавать Виктора Лукашенко новым президентом организации. «Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип „спорта вне политики“».





Ну а белорусы тем временем завалили МОК комментариями в Instagram после того заявления по Виктору Лукашенко. Подавляющее число комментаторов писали слова благодарности за твердую позицию и говорили спасибо за поддержку в борьбе за права человека в Беларуси, а также за то, что МОК «стоит плечом к плечу с белорусами в битве против зла» .

МОК комментариями в Instagram после того заявления по Виктору Лукашенко. Подавляющее число комментаторов писали слова благодарности за твердую позицию и говорили спасибо за поддержку в борьбе за права человека в Беларуси, а также за то, что . Стало известно, что члену президиума Координационного совета, юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая. Мария Колесникова остается в СИЗО пока до 8 мая.

до 9 мая. Мария Колесникова остается в СИЗО до 8 мая. В суде по делу Бабарико продлен перерыв — заседаний пока нет .

продлен перерыв — . А помните, кстати, Левона Халатряна из команды Бабарико , который провел в СИЗО на Володарского шесть месяцев? Его задержали 11 августа на выходе из дома, бросили в машину с оперативниками, избили и обвинили сначала в массовых беспорядках, а потом изменили статью на более легкую. В конце февраля он вышел на свободу в зале суда: ему дали два года «химии» и, пока приговор не вступил в силу, он может быть дома. Поговорили с ним о том, не жалеет ли, что присоединился к команде Бабарико, как проходят будни в СИЗО и как его встретил маленький сын.

, который провел в СИЗО на Володарского шесть месяцев? Его задержали 11 августа на выходе из дома, бросили в машину с оперативниками, избили и обвинили сначала в массовых беспорядках, а потом изменили статью на более легкую. В конце февраля он вышел на свободу в зале суда: ему дали два года «химии» и, пока приговор не вступил в силу, он может быть дома. о том, не жалеет ли, что присоединился к команде Бабарико, как проходят будни в СИЗО и как его встретил маленький сын. Неделю назад анестезиолога БСМП Артема Сорокина освободили в зале суда — его признали виновным в разглашении врачебной тайны и приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год. Сейчас врач находится дома : взял отпуск за свой счет, чтобы прийти в себя и побыть с семьей. К работе Артем Сорокин планирует вернуться 16 марта, приговор обжаловать не будет.

освободили в зале суда — его признали виновным в разглашении врачебной тайны и приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год. : взял отпуск за свой счет, чтобы прийти в себя и побыть с семьей. К работе Артем Сорокин планирует вернуться 16 марта, приговор обжаловать не будет. Известный трансплантолог Дмитрий Харьков уходит из МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в знак солидарности с Владимиром Мартовым — заведующим реанимацией витебской БСМП, которому не продлили контракт. «Понимаете ли вы, что своим решением о непродлении контракта Мартову Владимиру Юрьевичу вы начинаете очередное „дело врачей“, направленное против инакомыслия, профессионализма и оказания качественной медицинской помощи в Республике Беларусь?»





Избитый ОМОНом таксист из Гродно, которому грозило три года, Гродно, которому грозило три года, бежал в Литву">бежал в Литву. Он признается, что побег — самое отчаянное решение в его жизни: «У меня был только один выбор — бежать. Я являюсь потерпевшим, а мне хотят дать три года колонии. После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны». А еще мужчина рассказал о своем августовском задержании : «Физическую боль, которую я испытал, я не пожелаю никому, даже тем, чьими непосредственными действиями она мне была причинена. Эта боль настолько сильная, что я — взрослый, крепкий мужчина — не мог выдержать эти зверские удары, нанесенные мне, лежащему на асфальте, ногой в область лица, по голове и всему телу».





Кстати, история с матпомощью от BY_help и блокировкой счетов получила продолжение: людей массово вызывают в СК свидетелями по уголовному делу .

и блокировкой счетов получила продолжение: . А вот власти Пружан объяснили местной жительнице, в каких случаях бело-красная одежда и зонтик могут стать поводом для протокола. Если вам тоже интересно — читайте .

ИНТЕРЕСНОЕ

Вот у нас история семьи, которая переехала в деревню — и не рассказывает, как там все хорошо. У Ольги и Евгения трое детей, и с прошлой весны семья живет в деревне Морозовщина Браславского района. Условия жизни там не назовешь комфортными, но зато там рай для души. Семья хотела бы обосноваться здесь насовсем, но перспектив по работе нет, электричество на участок не дают, медицина «никакая», плюс еще куча других сложностей. Вот, например, Евгений с трудом нашел работу администратором в магазине. «Вместо обещанных 700 рублей зарплата оказалась 350. На работу нужно было ездить 15 километров туда и 15 обратно, на топливо уходило 100 рублей в месяц. Проработав четыре месяца, муж уволился».





А видели вчера портрет вокалиста южнокорейской группы BTS на фасаде БЦ Futuris? Это минские фанатки выкупили рекламную площадку , чтобы поздравить кумира с днем рождения.

на фасаде БЦ Futuris? Это минские фанатки , чтобы поздравить кумира с днем рождения. А если вы собираетесь в ближайшее время покупать валюту, то вот вам лайфхаки от эксперта. Если купить 1000 долларов в банке, где курс на одну копейку выгоднее, то можно выиграть 10 рублей. При этом в течение дня даже в пределах одного обменника курс доллара или евро при стабильной ситуации на валютном рынке может отличаться на несколько копеек. Если поймать выгодный курс, то на покупке все той же тысячи долларов можно еще больше выиграть. Но как подгадать этот момент? Есть ли какие-то закономерности, чтобы выгоднее покупать валюту в определенное время дня? Как понять, когда выгоднее сдавать и покупать валюту и не упустить момент, когда она начнет дорожать? Рассказываем .





Все новости вторника, 9 марта

Кстати. Если вы, как и многие белорусы, следили за судебными заседаниями по ст. 23.34 (по старому кодексу), то тоже заметили, что на них звучит много интересного. Чего, например, стоят только договор с адвокатом как декларация намерений нарушить закон или «внезапно возникший предварительный сговор»! Но вы же еще состоянии отличить невозможное от реального? Пройдите наш тест , убедитесь в том, что все смешалось в наше странное время, — и хорошего дня!

Ваша редакция