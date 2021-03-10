В Радошковичах 11-летний мальчик украл 100 долларов и обменял их по заниженному вдвое курсу

Источник материала: Tut.by

В Радошковичах 42-летний мужчина купил у друга сына 100 долларов за 110 рублей. Оказалось, что купюру мальчик украл. Мужчине грозит штраф, мальчика поставили на учет, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: pixabay.com

В городском поселке Радошковичи 42-летний местный житель обменял 100 долларов 11-летнему товарищу своего сына. Школьник рассказал, что нашел купюру на улице. Мужчина отдал ребенку 110 белорусских рублей — то есть поменял ему валюту по заниженному более чем в два раза курсу.

Как оказалось, школьник не нашел деньги, а украл их. Мальчик был в гостях у другого приятеля, и вытащил деньги из кошелька его родителей.

В ходе проведенных мероприятий 100-долларовая банкнота была изъята. За нарушение установленного порядка проведения валютно-обменной операций составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере от 50 до 150 базовых величин (от 1450 до 4350 рублей. — Прим. TUT.BY).

Школьника поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.