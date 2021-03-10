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Весенний паводок: на Столинщине реки Горынь и Ствига в сутки прибавили по 19 см
10.03.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Снег на Полесье почти растаял, талая вода устремляется к руслу рек, пишет
Больше всего прибавили реки Горынь и Ствига — каждая по 19 см за сутки. В Горыни уровень воды сегодня на отметке 451 см, в Ствиге — 435.
В Пинском и Лунинецком районах в местах расположения гидропостов уровень воды практически не изменился.
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В Пинском и Лунинецком районах уровень воды в реках почти не изменился.
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