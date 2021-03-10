Весенний паводок: на Столинщине реки Горынь и Ствига в сутки прибавили по 19 см

Источник материала: Tut.by

Снег на Полесье почти растаял, талая вода устремляется к руслу рек, пишет «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Больше всего прибавили реки Горынь и Ствига — каждая по 19 см за сутки. В Горыни уровень воды сегодня на отметке 451 см, в Ствиге — 435.

В Пинском и Лунинецком районах в местах расположения гидропостов уровень воды практически не изменился.