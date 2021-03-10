В Гродно идет обсуждение по поводу строительства нового химического завода

Источник материала: Tut.by

В Гродно 18 марта пройдет собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта «Производство тиосульфата аммония», сообщается на сайте Гродненского горисполкома. Речь идет о строительстве нового химического завода в промышленной зоне «Аульс», недалеко от «Гродно Азота».



Фото: croplife.com

Впервые о строительстве нового завода под Гродно стало известно еще в 2019 году. Но тогда Tessenderlo Group заявила, что только оценивает рынок жидких удобрений в различных странах Восточной Европы.

В январе этого года компания утвердила программу проведения оценки воздействия на окружающую среду будущего завода. В качестве площадки выбран один из участков на 4 га в промышленной зоне «Аульс» под Гродно.

Новый завод «заточен» на выпуск жидких удобрений. Основным сырьем для производства будет аммиак, который производит «Гродно Азот».

Мощность производства составит 100 тысяч тонн в год, а сам завод будет работать в непрерывном круглосуточном режиме. Продукцию планируют поставлять на рынок Восточной Европы (включая Беларусь). Такие минеральные удобрения бельгийская компания продает в странах Балтии и в Украине. Особым спросом продукция пользуется у фермерских хозяйств.

Планируется, что строительство нового объекта начнется в 2023 году.

С 17 февраля в областном центре проходят общественные обсуждения, а 18 марта состоится собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Производство тиосульфата аммония». Оно пройдет в Гродненском горисполкоме по адресу: площадь Ленина, 2/1, кабинет 202 (2-ой этаж). Начнется собрание в 15.00.

Контактное лицо: заместитель начальника управления строительства, архитектуры и градостроительства горисполкома Гецевич Казимир Иванович, телефон: (80152) 62−69−93.