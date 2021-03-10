Лукашенко поздравил Владимира Гостюхина с юбилеем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 10 мар – Sputnik. Президент Беларуси поздравил заслуженного актера РСФСР Владимира Гостюхина с юбилеем - 75-летием.

"Вы один из самых популярных артистов Беларуси. Человек с твердой гражданской позицией, настоящий патриот", – говорится в поздравлении от имени Александра Лукашенко.

"Огромный талант, многогранное мастерство и поразительная внутренняя энергия позволили создать галерею запоминающихся образов и характеров, которые приняты публикой и признаны профессионалами", - отметил глава государства.

Лукашенко пожелал актеру, чтобы его замечательное творчество и впредь приносило поклонникам радость и хорошее настроение.

© Sputnik / РИА Новости Ирина Муравьева (слева) в роли Марины и Владимир Гостюхин (справа) в роли Виктора Белова на съемках фильма "Охота на лис"

На счету Гостюхина за полувековую творческую деятельность более сотни ролей как в кино, так и театре. Кроме того, он выступает и как кинорежиссер: в этом качестве Гостюхин поставил фильм "Ботанический сад".

"Охота на лис", "Большая игра", "Сын за отца" – кинофильмы, которые прославили Владимира Васильевича в советском и белорусском кино. Популярны были его роли в таких сериалах, как "Дальнобойщики", "1943", "Без права на выбор" и других.

Уроженец Свердловска увлекся театром в годы службы в армии. Затем уехал в Москву, где в 1970 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. С 1981 года — актер Минского Театра-студии киноактера.

© Sputnik / РИА Новости Борис Плотников (справа) в роли Сотникова и Владимир Гостюхин (в центре) в роли Рыбака в художественном фильме "Восхождение"

Владимир Гостюхин за профессиональные заслуги был награжден премиями и государственными наградами, в том числе, международными.

Член Международной славянской академии, вице-президент Международного кинофорума "Золотой Витязь". Заслуженный артист РСФСР, народный артист Республики Беларусь. Гостюхин был награжден медалью Франциска Скорины, затем - орденом Франциска Скорины, а также удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Актер до настоящего времени продолжает сниматься в кино и телепроектах.

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