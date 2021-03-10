|
Лукашенко поздравил Владимира Гостюхина с юбилеем
10.03.2021 09:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 10 мар – Sputnik. Президент Беларуси поздравил заслуженного актера РСФСР Владимира Гостюхина с юбилеем - 75-летием.
"Вы один из самых популярных артистов Беларуси. Человек с твердой гражданской позицией, настоящий патриот", – говорится в поздравлении от имени Александра Лукашенко.
"Огромный талант, многогранное мастерство и поразительная внутренняя энергия позволили создать галерею запоминающихся образов и характеров, которые приняты публикой и признаны профессионалами", - отметил глава государства.
Лукашенко пожелал актеру, чтобы его замечательное творчество и впредь приносило поклонникам радость и хорошее настроение.
© Sputnik / РИА Новости
Ирина Муравьева (слева) в роли Марины и Владимир Гостюхин (справа) в роли Виктора Белова на съемках фильма "Охота на лис"
На счету Гостюхина за полувековую творческую деятельность более сотни ролей как в кино, так и театре. Кроме того, он выступает и как кинорежиссер: в этом качестве Гостюхин поставил фильм "Ботанический сад".
"Охота на лис", "Большая игра", "Сын за отца" – кинофильмы, которые прославили Владимира Васильевича в советском и белорусском кино. Популярны были его роли в таких сериалах, как "Дальнобойщики", "1943", "Без права на выбор" и других.
Уроженец Свердловска увлекся театром в годы службы в армии. Затем уехал в Москву, где в 1970 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. С 1981 года — актер Минского Театра-студии киноактера.
© Sputnik / РИА Новости
Борис Плотников (справа) в роли Сотникова и Владимир Гостюхин (в центре) в роли Рыбака в художественном фильме "Восхождение"
Владимир Гостюхин за профессиональные заслуги был награжден премиями и государственными наградами, в том числе, международными.
Член Международной славянской академии, вице-президент Международного кинофорума "Золотой Витязь". Заслуженный артист РСФСР, народный артист Республики Беларусь. Гостюхин был награжден медалью Франциска Скорины, затем - орденом Франциска Скорины, а также удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства.
Актер до настоящего времени продолжает сниматься в кино и телепроектах.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От роли майора Мак-Наббса "В поисках капитана Гранта" до Иваныча в "Дальнобойщиках" – популярный актер и режиссер празднует 10 марта день рождения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)