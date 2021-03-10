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Международная IT-компания восстановила спортзал для особенных детей в Могилеве: он был аварийным

10.03.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве международная IT-компания VRP Consulting восстановила спортивный зал для особенных детей в госучреждении. В последние годы спортзал в Могилевском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации был в аварийном состоянии.


Фото предоставлено VRP Consulting.

Айтишники полностью оплатили капитальный ремонт в спортзале центра, где учатся особенные дети: и материалы, и работу подрядчиков. И 5 марта спортзал в Могилевском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открылся после восстановления.

— Мы активно помогаем приютам, детским домам, наши сотрудники выступают донорами крови и жизненными менторами для детей из сложных семей. В этом году мы перевели формат нашей благотворительной помощи в онлайн, поэтому, с учетом пандемии, в акциях теперь могут принимать сотрудники, не покидая своих домов. Я был очень рад помочь Могилевскому областному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, видя, в каком плачевном состоянии находится из спортзал, и понимая, как сильно в нем нуждаются его маленькие воспитанники. Я видел фото зала до ремонта, и то, что я увидел после, превзошло все мои ожидания, — сказал основатель компании VRP Consulting Роман Медведев.



В областном коррекционном центре учатся дети со всего региона — те, у кого есть тяжелые или множественные нарушения здоровья. Также тут оказывают помощь детям с интеллектуальными нарушениями, с ранним детским аутизмом, с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

 
Теги: Могилев
 
 
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Айтишники полностью оплатили капитальный ремонт в госучреждении.
 
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