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Выставка "Волшебных сказок голоса"

10.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столичной галерее "Университет культуры" сегодня - вернисаж выставки Александры Романовой. Более сотни графических работ объединены названием  "Волшебных сказок голоса". В экспозиции - серии рисунков с изображениями ангелов, принцесс, благородных рыцарей и волшебников, мистических существ-героев стародавних преданий. Автор картин по специальности  - режиссер театра, сама  родом из Витебска, участница местного клуба любителей рисования  "Контур" и не впервые выставляет свои работы. На ее счету уже четыре персональные выставки.

В основе работ Александры Романовой как зарубежные, так и белорусские сказки. Некоторые сюжеты автор придумала сама. По отношению ко многим рисункам художник ждет фантазии от зрителей и посетителей выставки.

 
Теги: Витебск
 
 
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В столичной галерее "Университет культуры" сегодня - вернисаж выставки Александры Романовой. Более сотни графических работ объединены названием  "Волшебных...
 
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