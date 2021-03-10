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Выставка "Волшебных сказок голоса"
10.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столичной галерее "Университет культуры" сегодня - вернисаж выставки Александры Романовой. Более сотни графических работ объединены названием "Волшебных сказок голоса". В экспозиции - серии рисунков с изображениями ангелов, принцесс, благородных рыцарей и волшебников, мистических существ-героев стародавних преданий. Автор картин по специальности - режиссер театра, сама родом из Витебска, участница местного клуба любителей рисования "Контур" и не впервые выставляет свои работы. На ее счету уже четыре персональные выставки.
В основе работ Александры Романовой как зарубежные, так и белорусские сказки. Некоторые сюжеты автор придумала сама. По отношению ко многим рисункам художник ждет фантазии от зрителей и посетителей выставки.
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В столичной галерее "Университет культуры" сегодня - вернисаж выставки Александры Романовой. Более сотни графических работ объединены названием "Волшебных...
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