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Инвестиции в энергетическую безопасность городов и поселков - приоритет Программы развития регионов

10.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инвестиции в энергетическую безопасность не только городов, но и поселков - приоритет Программы развития регионов на ближайшую пятилетку. Это касается модернизации уже действующих котельных, перевод их на щепу. Новый тренд - установка электрических котлов. Такие новшества уже внедрены в агрогородке Лапичи Осиповичского района. Общая стоимость проекта - свыше полутора миллионов рублей. Но к повышению комфортности проживания здесь подошли комплексно. Построена и станция очистки питьевой воды. Ее качество уже оценили местные жители. 

Анатолий Аврамчик, замдиректора филиала "Бобруйскводоканал" УП "Могилевоблводоканал": "Артезианские воды идут с превышением по железу 1,4 Мг на Дцм куб. Поэтому для того, чтобы дать людям чистую воду и, самое главное - качественную воду, мы построили  станцию обезжелезивания".

Андрей Киблов, начальник управления ЖКХ Могилевского облисполкома: "В 2020 году ввели в эксплуатацию 55 станций обезжелезивания и в следующей пятилетке поставлена задача 100 % обеспечить население качественной питьевой водой".

В регионе усовершенствовали и с десяток очистных сооружений, в том числе  решили экологическую проблему в поселке Елизово. Автоматика здесь подает кислород, а активный ил помогает избавить воду от примесей. 
 
 
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Инвестиции в энергетическую безопасность не только городов, но и поселков - приоритет Программы развития регионов на ближайшую пятилетку. Это касается...
 
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