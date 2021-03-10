Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инвестиции в энергетическую безопасность городов и поселков - приоритет Программы развития регионов Инвестиции в энергетическую безопасность не только городов, но и поселков - приоритет Программы развития регионов на ближайшую пятилетку. Это касается...

Инвестиции в энергетическую безопасность не только городов, но и поселков - приоритет Программы развития регионов на ближайшую пятилетку. Это касается модернизации уже действующих котельных, перевод их на щепу. Новый тренд - установка электрических котлов. Такие новшества уже внедрены в агрогородке Лапичи Осиповичского района. Общая стоимость проекта - свыше полутора миллионов рублей. Но к повышению комфортности проживания здесь подошли комплексно. Построена и станция очистки питьевой воды. Ее качество уже оценили местные жители.В регионе усовершенствовали и с десяток очистных сооружений, в том числе решили экологическую проблему в поселке Елизово. Автоматика здесь подает кислород, а активный ил помогает избавить воду от примесей.