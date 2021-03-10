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Владимиру Гостюхину - 75!

10.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня одному из самых популярных актеров на постсоветском пространстве - Владимиру Гостюхину -  75. Народного артиста Беларуси поздравил президент Александр Лукашенко. Владимир Гостюхин  востребован, несмотря на возраст: прямо сейчас  участвует в международном кинопроекте, съемки проходят  в Евпатории. Сегодня в портфолио - более 120 ролей. Одна из судьбоносных - партизан Рыбак в фильме "Восхождение" по повести Быкова "Сотников". Тогда простой рабочий сцены родом из Урала обошел на пробах даже Владимира Высоцкого. Результат - приз за лучшую мужскую роль на Международном фестивале в итальянском Сан-Ремо.  

Отказался от службы в знаменитых театрах на Таганке и в "Современнике"  ради ролей и любви в Беларуси. Одним из первых  вошел в труппу Театра-студии киноактера. И параллельно, начиная с 70-х и по сей день - минимум по две масштабные киноработы в год.

 
 
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Сегодня одному из самых популярных актеров на постсоветском пространстве - Владимиру Гостюхину -  75. Народного артиста Беларуси поздравил президент Александр...
 
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