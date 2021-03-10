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В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск
10.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбщее руководство возложено на начальника Генштаба. К проверке привлекаются органы военного управления, а также воинские части. Планируется призвать из запаса порядка тысячи человек. Сам мониторинг позволит определить уровень слаженности, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также способность подразделений выполнять поставленные задачи. Завершится проверка проведением тактических учений.
Белорусско-российские учения
Тем временем накануне стартовали Белорусско-российские тактические учения Сил специальных операций. Маневры проходят на полигоне в Ульяновской области. Белорусский контингент представят голубые береты из Бреста. Подразделение отправилось с аэродрома Мачулищи военно-транспортным самолетом Ил-76. В этом году акцент тренировки сделан на миротворческой тематике.
Владимир Гнедчик, замкомандира Десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Беларуси: "Основная цель учения - получить практику нашим командирам, потому что это не свойственная для нас задача, но, тем не менее, мы должны быть к этому готовы, показать свою боевую выучку, на что мы способны, и перенять у командиров из штаба методы управления своими подразделениями, именно в миротворческой операции".
Вместе с тем подразделения 120-й и 6-й отдельных механизированных бригад примут участие в совместной тренировке с российскими военнослужащими на полигоне Мулино под Нижним Новгородом. Гвардейцы также отправились на учебную площадку военно-транспортным самолетом Ил-76.
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Общее руководство возложено на начальника Генштаба. К проверке привлекаются органы военного управления, а также воинские части. Планируется призвать из запаса...
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