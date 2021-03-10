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Задержание активных участников протестов
10.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеподчинение милиции, наркотики, протестные акции и деструктивные чаты. Правоохранители установили пользователей различных телеграм-каналов деструктивной направленности и активных участников протестных акций. Так, 28 февраля несколько женщин недалеко от деревни Осовцы Гомельского района организовали и приняли участие в несанкционированном пикете. В ходе его проведения гомельчанки устроили фотосессию c протестной атрибутикой. В дальнейшем участники акции планировали разместить снимки в телеграм-каналах для создания дополнительных инфоповодов. Как установили оперативники, к акции была причастна 65-летняя уроженка Вильнюса, проживающая в Гомеле. Сотрудники милиции представились, показали удостоверения и вошли в ее квартиру без сопровождения бойцов ОМОНа. А 35-летний сын гомельчанки дал милиции отпор, оскорбляя и провоцируя их. Сама же хозяйка закатила истерику.
Хозяйка квартиры была задержана. Изъята переписка из чата, обсуждение несанкционированных мероприятий, а также ее фотографии на фоне проведения протестных акций в прошлом году. Также установлены другие участницы несанкционированного пикета в возрасте от 35 до 41 года. В отношении них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Кроме того, в гараже одной из фигуранток нашли протестную атрибутику, а также марихуану. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.
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Неподчинение милиции, наркотики, протестные акции и деструктивные чаты. Правоохранители установили пользователей различных телеграм-каналов деструктивной...
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