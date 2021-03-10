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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжается работа с обращениями граждан в Совете Министров Сегодня личный прием проведет председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич. Министр экономики Александр Червяков - 12 марта. ...

Сегодня личный прием проведет председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич.Министр экономики Александр Червяков - 12 марта.Министр образования Игорь Карпенко встретится с гражданами и представителями юрлиц 17 марта.Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам: 8 (017) 222 65 09 и 8 (017) 222 63 69.