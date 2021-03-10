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Продолжается работа с обращениями граждан в Совете Министров

10.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня личный прием проведет председатель Государственного комитета по имуществу  Дмитрий Матусевич. 

Министр экономики Александр Червяков - 12 марта. 

Министр образования Игорь Карпенко встретится с гражданами и представителями юрлиц 17 марта. 

Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам: 8 (017) 222 65 09 и 8 (017) 222 63 69.
 
 
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Сегодня личный прием проведет председатель Государственного комитета по имуществу  Дмитрий Матусевич.  Министр экономики Александр Червяков - 12 марта.  ...
 
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