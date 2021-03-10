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Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

10.03.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Британский принц Гарри и его американская жена-актриса Меган Маркл дали откровенное интервью телеведущей Опре Уинфри, которое вышло 7 марта на телеканале CBS. Спустя 2 дня Букингемский дворец прокомментировал заявления Гарри и Меган.

Про интервью

Ночью на 8 марта (по минскому времени) телеканал CBS показал интервью принца Гарри и Меган Маркл известной телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогин рассказала, что в королевской семье не хотели давать титул и охрану их сыну Арчи, а его цвет кожи вызывал беспокойство (не у Елизаветы II или принца Филиппа).

«Когда я была беременна нашим сыном Арчи, я узнала, что ему не дадут королевский титул и охрану. В королевской семье задавались вопросом о том, насколько темным будет его цвет кожи. Переломный момент наступил, когда я поняла, что не хочу больше жить. Я рассказала об этом Гарри, мы попросили королевскую семью о помощи, но не получили ее. Я рада, что мы пережили это и счастливы», — цитирует Меган Медуза.

Кроме того, она рассказала, что терпела обиды от супруги старшего брата Гарри, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Также Меган упомянула, что ее травили британские таблоиды, а королевская семья просила реже появляться на публике из-за реакции прессы, которой вызывает Маркл.

«Я чувствовала себя одиноко. У меня забрали ключи, водительские права и паспорт», - заявила она.

Пара обмолвилась и о том, насколько охладели отношения между Гарри Чарльзом и Уильямом из-за отказа от королевских обязанностей.

Реакция Букингемского дворца

2 дня Букингемский дворец держал паузу и не давал комментариев. Только 9 марта было получено официальное заявление от королевской семьи.

«Вся семья опечалена, узнав в полной мере, какими сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в том числе расовые, вызывают беспокойство. Хотя какие-то воспоминания могут расходиться, они воспринимаются очень серьезно и будут решаться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимы как члены семьи», - цитирует комментарий Букингемского дворца BBC.

 
 
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Британский принц Гарри и его американская жена-актриса Меган Маркл дали откровенное интервью телеведущей Опре Уинфри, которое вышло 7 марта на телеканале CBS.
 
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