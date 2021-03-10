ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следственный комитет пригрозил администраторам «дворовых чатов» уголовной ответственностью

10.03.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет, комментируя уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько, пригрозил уголовной ответственностью администраторам «дворовых чатов».


Фото: читатель TUT.BY

«Следствием выявлены неоднократные факты, когда они [«дворовые чаты»] перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия», — заявили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что администраторы «дворовых чатов» будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Беларуси.

Что за статья?

Статья «Создание экстремистского формирования» появилась в Уголовном кодексе в 2016 году. Активно использовать ее начали только сейчас — например, уголовные дела по этой статье были возбуждены в отношении членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской.

Сегодня, 10 марта, стало известно, что по этой статье (и по ряду других) возбуждено уголовное дело и в отношении блогера Антона Мотолько.

«Действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами страны, с целью осуществления противоправной деятельности Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые дворовые чаты), создал экстремистское формирование и руководит им», — сообщили в ведомстве.

Статья 3611. Создание экстремистского формирования

1. Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

В Уголовном кодексе отмечается, что по данной статье лицо будет освобождено от уголовной ответственности, «если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве подчеркнули, что администраторы «дворовых чатов» будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Беларуси.
 
Новости дня
Новости общества
 
Письмо Северинца митрополиту и суд над активистом из Грушевки. Что происходит в стране 10 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by