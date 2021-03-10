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Следственный комитет пригрозил администраторам «дворовых чатов» уголовной ответственностью
10.03.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет, комментируя уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько,
«Следствием выявлены неоднократные факты, когда они [«дворовые чаты»] перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия», — заявили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что администраторы «дворовых чатов» будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Беларуси.
Что за статья?
Статья «Создание экстремистского формирования» появилась в Уголовном кодексе в 2016 году. Активно использовать ее начали только сейчас — например, уголовные дела по этой статье
Сегодня, 10 марта, стало известно, что по этой статье (и по ряду других) возбуждено уголовное дело и
«Действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами страны, с целью осуществления противоправной деятельности Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые дворовые чаты), создал экстремистское формирование и руководит им», — сообщили в ведомстве.
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В ведомстве подчеркнули, что администраторы «дворовых чатов» будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Беларуси.
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