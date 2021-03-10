Следственный комитет пригрозил администраторам «дворовых чатов» уголовной ответственностью

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет, комментируя уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько, пригрозил уголовной ответственностью администраторам «дворовых чатов».



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«Следствием выявлены неоднократные факты, когда они [«дворовые чаты»] перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия», — заявили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что администраторы «дворовых чатов» будут нести ответственность по ст. 3611 Уголовного кодекса Беларуси.

Что за статья?

Статья «Создание экстремистского формирования» появилась в Уголовном кодексе в 2016 году. Активно использовать ее начали только сейчас — например, уголовные дела по этой статье были возбуждены в отношении членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской.

Сегодня, 10 марта, стало известно, что по этой статье (и по ряду других) возбуждено уголовное дело и в отношении блогера Антона Мотолько.

«Действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами страны, с целью осуществления противоправной деятельности Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые дворовые чаты), создал экстремистское формирование и руководит им», — сообщили в ведомстве.

Статья 3611. Создание экстремистского формирования 1. Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 2. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от шести до десяти лет. В Уголовном кодексе отмечается, что по данной статье лицо будет освобождено от уголовной ответственности, «если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности».