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Письмо Северинца митрополиту и суд над активистом из Грушевки. Что происходит в стране 10 марта

10.03.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павел Северинец написал митрополиту Вениамину письмо с просьбой вступиться за бело-красно-белый флаг, как за христианский символ. Дворового активиста минского микрорайона Грушевка в воскресенье осудили на 15 суток. СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько. Следственный комитет считает, что он причастен к ряду преступлений. Мы будем следить за самыми важными событиями этого дня и рассказывать о них в нашем онлайне.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

 
 
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Дворового активиста Грушевки в воскресенье осудили на 15 суток. Павел Северинец написал митрополиту Вениамину письмо с просьбой вступиться за бело-красно-белый...
 
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