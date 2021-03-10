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Письмо Северинца митрополиту и суд над активистом из Грушевки. Что происходит в стране 10 марта
10.03.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павел Северинец написал митрополиту Вениамину письмо с просьбой вступиться за бело-красно-белый флаг, как за христианский символ. Дворового активиста минского микрорайона Грушевка в воскресенье осудили на 15 суток. СК
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Дворового активиста Грушевки в воскресенье осудили на 15 суток. Павел Северинец написал митрополиту Вениамину письмо с просьбой вступиться за бело-красно-белый...
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