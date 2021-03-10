Письмо Северинца митрополиту и суд над активистом из Грушевки. Что происходит в стране 10 марта

Источник материала: Tut.by

Павел Северинец написал митрополиту Вениамину письмо с просьбой вступиться за бело-красно-белый флаг, как за христианский символ. Дворового активиста минского микрорайона Грушевка в воскресенье осудили на 15 суток. СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько. Следственный комитет считает, что он причастен к ряду преступлений. Мы будем следить за самыми важными событиями этого дня и рассказывать о них в нашем онлайне.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY